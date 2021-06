Dos Américas diferentes: cómo el movimiento antiaborto despojó a millones de sus derechos

Desde la decisión Roe v Wade de la Corte Suprema de 1973, que otorga a las mujeres de todo el país el derecho a acceder a los procedimientos de aborto, los defensores del aborto han trabajado para socavar el monumental fallo de la corte.

Los legisladores republicanos de todos los estados se han movido a un ritmo rápido en 2021 para introducir y aprobar algunas de las leyes de aborto más restrictivas, todo un esfuerzo por limitar el acceso.

Estos legisladores presentaron proyectos de ley que harían cumplir 561 restricciones al aborto, incluidas 165 prohibiciones del aborto en 47 estados, a partir del 7 de junio, según el Instituto Guttmacher , una organización de investigación sobre el derecho al aborto. Más de 80 de estas restricciones se han promulgado en 16 estados, incluidas 10 prohibiciones.

Esto hace que 2021 sea el año más hostil para los derechos al aborto desde que se dictaminó sobre Roe v Wade. Anteriormente, 2011 fue considerado como el más hostil con 70 restricciones promulgadas, incluidas siete prohibiciones, informa el Instituto Guttmacher.

Impulsar la legislación contra el aborto en las legislaturas estatales ha funcionado para desafiar a Roe v Wade, ya que la Corte Suprema anunció en mayo que tomaría la prohibición de Mississippi que previene la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de 6-3 después de que el presidente Donald Trump nombró a tres jueces de la Corte Suprema durante su mandato.

Podría decirse que el aborto es uno de los problemas más divisivos en los Estados Unidos y, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses apoyan el acceso a los servicios de salud reproductiva. Según una encuesta de Pew Research, el 59 por ciento del público apoya el acceso al aborto, mientras que el 39 por ciento dice que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.

Además, el 58 por ciento de los estadounidenses está en contra de revocar Roe v Wade, mientras que el 32 por ciento está a favor, según una encuesta de Gallup .

Sin embargo, el 58 por ciento de las mujeres en edad reproductiva (casi 40 millones) vivían en un estado que se consideró hostil hacia el procedimiento en 2019. Y esta hostilidad solo ha continuado en 2021 con las legislaturas estatales que intentan aprobar algunas de las leyes más restrictivas hasta la fecha para dificultar el acceso de las mujeres a los abortos.

Arkansas

Durante años, la legislatura estatal de Arkansas ha intentado limitar la capacidad de los residentes para acceder a los servicios de aborto mediante la aprobación de leyes y medidas restrictivas.

Solo dos clínicas de aborto están disponibles para los tres millones de residentes de Arkansas: Little Rock Family Planning Services y Little Rock Health Center de Planned Parenthood.

Si bien los residentes actualmente pueden acceder al procedimiento hasta 22 semanas después del último ciclo menstrual de la paciente, el gobernador Asa Hutchinson promulgó recientemente una ley de prohibición casi total de los abortos que entrará en vigencia el 28 de julio. Esto a pesar de que expresó su preocupación por la naturaleza inconstitucional de la ley y no hizo excepciones en casos de violación e incesto.

"No he revisado la demanda, pero espero que la impugnación constitucional sea decidida en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos", dijo Hutchinson en un comunicado. “Firmé este proyecto de ley expresando mi opinión de que hubiera sido preferible incluir excepciones por violación e incesto en la ley”.

Arkansas también tiene una ley de activación que prohibiría los abortos si una enmienda constitucional o un fallo judicial dejara la decisión en manos de los estados.

“Este es solo un ataque más que hemos soportado durante muchos, muchos años de continuos incrementos en las restricciones sobre el aborto por parte de la legislatura”, dijo Lori Williams, directora de Planificación Familiar de Little Rock.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Planned Parenthood presentaron una demanda contra el estado pidiendo a un juez federal que derogue la prohibición del aborto antes de que entre en vigencia.

“Roe v Wade sigue siendo la ley del país. Los estados no pueden hacer lo que Arkansas está intentando hacer bajo casi 50 años de precedente de la Corte Suprema que se ha reafirmado constantemente ”, dijo Meagan Burrows, abogada de la ACLU. "Así que esperamos y esperamos que el tribunal de distrito acate y siga ese precedente y bloquee la entrada en vigor de la ley mucho antes del 28 de julio".

Hasta entonces, los proveedores de servicios de aborto dejan en claro que el procedimiento aún es accesible y está disponible en Arkansas, pero, al igual que otros estados conservadores, se han implementado restricciones, incluido un período de espera de 72 horas.

Este período de espera de 72 horas requiere que la paciente visite primero una clínica de abortos para hacerse una ecografía y luego espere al menos tres días antes de poder regresar a la clínica para el procedimiento real.

“Esta es una barrera real para los pacientes que tienen que viajar dos veces, dejar el trabajo dos veces en el cuidado de niños y organizar el transporte dos veces para llegar aquí”, dijo Williams. "Todas esas cosas simplemente duplican la carga de los pacientes que ya están tratando de obtener la atención".

La Dra. Janet Cathey, médica del Little Rock Health Center de Planned Parenthood, ha atendido a pacientes que viajan tres horas solo para acceder a la clínica. Las personas también viajarán a través de las fronteras estatales desde lugares como Missouri, Tennessee, Mississippi y Louisiana para acceder a una clínica de abortos.

“Si pudiera elegir un denominador común”, dijo la Dra. Cathey, “serían las mujeres con un niño menor de un año. No pudieron acudir a las visitas posparto para obtener anticonceptivos. Tenían citas para las trompas (un procedimiento quirúrgico para prevenir el embarazo) que se cancelaron. No pudieron entrar para que les cambiaran el DIU".

"Casi me hace llorar porque creo que es una decisión muy, muy desinteresada", añadió la Dra. Cathey.

“No es que no quieran a este niño. Es que apenas pueden mantener a un niño, dos niños, tres niños que ya tienen, y no pueden traer otro niño a este mundo que no pueden mantener”.

Arkansas tiene la tasa de embarazo adolescente más alta del país, según los CDC . El estado también tuvo la tercera tasa de mortalidad materna más alta con aproximadamente 35 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, que fue más alta que el promedio nacional de aproximadamente 20 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2019.

“Tenemos escasez de proveedores en las zonas rurales. Tenemos escasez de recursos financieros en nuestro departamento de salud. Tenemos una escasez de recursos financieros y restricciones legislativas sobre la educación sexual en las escuelas”, dijo la Dra. Cathey.

Todos estos factores se combinan e impactan en el acceso de una mujer a la atención médica, lo que puede alterar su decisión al elegir si debe llevar un embarazo a término.

“Todo el mundo tiene diferentes necesidades, estado de salud, trabajos y acceso al cuidado infantil; todos estos son solo una multitud de factores que influyen en la decisión de una mujer. No se puede resumir como, 'Oh, esta paciente simplemente no es buena en su control de la natalidad'”, dijo Williams.

Kansas

La cantidad de abortos realizados en Kansas aumentó en 2020 en un 9.1 por ciento, en gran parte porque mujeres y niñas viajaron desde estados como Texas y Oklahoma para acceder al procedimiento.

"Debido a que ya se han aprobado tantas restricciones contra el aborto en los estados circundantes, ya estamos viendo que muchos pacientes provienen de otros estados", dijo el Dr. Iman Alsaden, quien se desempeña como proveedor de abortos para Planned Parenthood en varios estados, entre ellos Kansas, Oklahoma, Arkansas y Missouri.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ha luchado contra la promulgación de prohibiciones del aborto similares en el estado en comparación con los estados vecinos, y en cambio calificó el procedimiento como una “necesidad esencial”.

Pero hay una medida en la boleta electoral del estado en 2022 que daría a los votantes la opción de agregar una enmienda a la constitución del estado que prohibiría el procedimiento si Roe v Wade fuera anulado.

“Si se anula Roe V Wade , el aborto se volverá ilegal en Arkansas, Missouri y Oklahoma, lo que hace que Kansas sea aún más importante para simplemente mantener el acceso de las personas a la atención médica esencial”, dijo el Dr. Alsaden.

Si bien el médico ha brindado atención a pacientes fuera de Kansas, enfatizó que es probable que haya otros que no tengan los recursos para viajar lejos a una clínica de abortos.

“Estas son las personas que tienen el dinero, el cuidado de los niños, la capacidad de despegar de sus trabajos y el transporte para llegar a Kansas”, dijo el Dr. Alsaden. "Pero hay muchas más personas que simplemente no tienen los recursos para hacer eso, y este tipo de leyes afectan más a esas personas".

La nueva iniciativa de votación que los defensores del antiaborto están intentando aprobar en 2022 se produce después de que la Corte Suprema de Kansas declarara el aborto como un "derecho fundamental" en 2019.

Luisiana

La legislatura estatal en Luisiana fue noticia después de aprobar un proyecto de ley este año que requeriría que los médicos le dijeran a un paciente que elige un aborto con medicamentos que pueden cambiar de opinión después de tomar la primera de las dos píldoras requeridas, esto a pesar de que los datos científicos son mínimos. esas afirmaciones.

Según el proyecto de ley, si lo firma el gobernador demócrata John Bel Edwards, los médicos deberían proporcionar a las pacientes información que afirme que el medicamento "no siempre es eficaz para interrumpir un embarazo" y deberían consultar con un proveedor médico si lamentan su decisión en entre la primera y la segunda píldora.

“Casi todas las leyes que (la legislatura estatal) aprueba son médicamente innecesarias”, dijo Ellie Schilling, abogada de derechos reproductivos con sede en Nueva Orleans y cofundadora de Lift Louisiana, un grupo de defensa de la salud de la mujer.

“Algunas de las leyes, como esta reversión de la píldora abortiva, también son peligrosas”, agregó.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) ha declarado que las afirmaciones de "reversión" del aborto "no se basan en la ciencia y no cumplen con los estándares clínicos".

“Sin embargo, los políticos están impulsando una legislación para exigir a los médicos que reciten un guión de que un aborto con medicamentos se puede 'revertir' con dosis de progesterona, y que lleve a las mujeres a esta atención. Los mandatos legislativos infundados representan una interferencia política peligrosa y comprometen la atención y la seguridad del paciente”, afirma el sitio web de ACOG.

El proyecto de ley fue solo una de las muchas impulsadas por legisladores antiaborto en Louisiana en un esfuerzo por evitar que las personas accedan al procedimiento médico.

Louisiana tiene un período de espera de 24 horas que requiere que alguien visite una clínica de aborto dos veces para recibir el procedimiento: una vez para una ecografía con el médico y luego una segunda visita al menos 24 horas después para el aborto real.

“La mayoría de las mujeres con las que tratamos aquí en Hope (Medical Group for Women) ya se encuentran en el nivel federal de pobreza”, dijo Kathaleen Pittman, directora clínica de la clínica de abortos de Louisiana. “Así que estas son personas que ya no tenían acceso a fondos para el aborto y ahora tienen que pagar por el cuidado de los niños, ausentarse del trabajo. Es un doble golpe para ellos".

“No es raro en el día de un procedimiento mirar la historia clínica de un paciente y ver numerosas citas reprogramadas... donde tuvieron que reprogramar porque el cuidado de los niños falló, su transporte falló, todavía tenían poco dinero”, agregó.

La clínica es una de las tres disponibles para que los residentes de Louisiana la utilicen cuando busquen un aborto.

Pero, al igual que en los estados circundantes, Louisiana tiene una ley de activación que podría permitir que el estado prohíba casi de inmediato los abortos si Roe v Wade fuera anulado o enmendado, lo que hace que el caso de Mississippi sea uno a tener en cuenta para los residentes.

“La última evaluación que escuché es que si se anula Roe, entonces esencialmente los pacientes en Louisiana y estados similares tendrían el lugar más cercano al que podrían acceder a abortos legales, ya sea en Illinois o New Mexcio”, dijo Schilling.

"Estamos hablando de miles de kilómetros de viaje", agregó. "Algunas personas podrán hacer eso... pero esa será una barrera infranqueable para muchas, muchas personas, tanto en términos del costo como del tiempo que se le alejará de su vida, su trabajo, sus hijos... de todo".

Los defensores del aborto argumentan que estas leyes salvarían vidas dado que evitarían que la mayoría de las niñas y mujeres en estos estados accedan al procedimiento.

"¿Pero a qué precio?", preguntó Pittman. "Estamos mirando a las familias, no solo a las mujeres, sino a las familias que van a quedar atrapadas en la pobreza, atrapadas en situaciones de abuso".

Luisiana tiene la segunda tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad fetal más alta de los Estados Unidos, según los CDC : dos estadísticas que los defensores del derecho al aborto atribuyen a la falta de atención médica accesible y la reducción de políticas como medicaid y educación sexual.

“(Los legisladores) pasan mucho tiempo tratando de dificultar que las mujeres obtengan un aborto, pero no mucho tiempo pensando en cómo apoyar a las mujeres a través del sistema de salud”, dijo Schilling.

“Las mismas personas que vienen a nuestra legislatura para testificar a favor de las restricciones al aborto también vienen a testificar en contra de la educación sexual obligatoria en las escuelas públicas de Louisiana… No aumentarán el salario mínimo. Nunca votan a favor de la igualdad salarial”.

Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la primera legislación estatal sobre el aborto en su tipo en mayo, que prohibiría el procedimiento a las seis semanas y al mismo tiempo daría a los ciudadanos privados la posibilidad de demandar a los proveedores de servicios de aborto.

La ley entrará en vigor en septiembre, pero los defensores del derecho al aborto se han comprometido a impugnar la legislación en los tribunales dado que prohibiría en gran medida la posibilidad de acceder al procedimiento, lo que va en contra de Roe v Wade .

“El noventa por ciento de los abortos ocurren después de seis semanas. La mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas a las seis semanas ”, dijo Amy Hagstrom Miller, fundadora y directora ejecutiva de Whole Woman's Health, que opera nueve clínicas de aborto en Texas, Indiana, Virginia, Maryland y Minnesota.

“Esta es solo una forma de descubrir cómo prohibir el aborto sin anular a Roe”, agregó. “(Greg Abbott y los legisladores de Texas) están declarando descaradamente, 'Estamos interesados en prohibir los abortos por cualquier medio necesario'. No es sutil".

Según el nuevo proyecto de ley, los proveedores de servicios de aborto no podrían realizar el servicio una vez que se detecte un latido fetal. Solo hay una excepción a la prohibición en caso de emergencias médicas, lo que significa que las mujeres que quedan embarazadas por violación o incesto no podrían solicitar el procedimiento.

"¿Qué le digo a la niña de 13 años que vi que estaba siendo violada por su abuelo y que no tiene opciones debido al estado en el que vive?" dijo el Dr. Bhavik Kumar, director médico de la Costa del Golfo de Planned Parenthood y proveedor de abortos en Texas, al recordar a una paciente reciente.

Su historia es solo una de las cientos en las que piensa la Dra. Kumar mientras los legisladores de Texas intentan restringir aún más el acceso al aborto en el estado; un estado donde alrededor de 5,2 millones de mujeres están en edad reproductiva, según un análisis de datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

"Hay diferentes tipos de personas que acceden a los abortos", dijo el Dr. Kumar. "Personas de hasta 13 años, personas de cincuenta años, mujeres negras, mujeres blancas, mujeres cristianas, hombres transgénero... la lista continúa".

“No sabemos cómo es estar en su lugar y deberían tener derecho a elegir”, agregó. “Sigo pensando en lo que significa ser estadounidense, lo que significa tener libertad, lo que significa tener control sobre tu propio cuerpo. Eso le ha sido quitado a la gente".

Hagstrom Miller describió la exclusión de los casos de violación e incesto en el proyecto de ley de aborto de Texas como "cruel" y "extremo" en un estado que durante mucho tiempo ha sido hostil hacia los servicios de aborto.

Pero advirtió contra los defensores del derecho al aborto que se centren en los casos extremos de por qué alguien debería tener acceso al procedimiento.

“La violación y el incesto es a menudo de lo que a la gente le gusta hablar como un extremo porque nos permite ver a la persona embarazada como una víctima”, dijo, “pero creo que cualquiera que decida que no puede, por cualquier razón, traer vida al mundo a través de su cuerpo porque no se sienten preparados emocionalmente, no se sienten preparados económicamente, no creen que tendrán el tipo de apoyo que necesitan para ser el tipo de padre que les gustaría ser... todos esos razones son completamente válidas para que alguien diga: 'No estoy lista para tener un hijo'".

Además, la ley, si entra en vigencia, daría a los ciudadanos privados la oportunidad de demandar a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude con el procedimiento.

“No se puede demandar a la persona que tuvo un aborto”, dijo el Dr. Kumar, “pero, ya sea un médico que brinda la atención o la enfermera involucrada o cualquier otra persona, permite que las personas presenten una demanda. Por lo tanto, esencialmente alienta a los vigilantes del aborto".

La aprobación del “proyecto de ley del latido del corazón” no fue la primera vez que la legislatura estatal ha incorporado leyes que limitarían el acceso al aborto. En julio de 2013, HB2 se convirtió en ley y estableció disposiciones que cerrarían la mayoría de las clínicas de aborto en Texas.

Whole Woman's Health tenía una clínica en McAllen, Texas, que estuvo cerrada durante casi un año debido a la ley, lo que significa que no había una clínica de aborto accesible disponible para mujeres al sur de San Antonio.

Una madre llamó a Hagstrom Miller durante este tiempo rogando por cualquier opción disponible.

“Ella dijo: '¿Puedes decirme qué puedo usar para realizar mi aborto? De todas estas cosas que tengo debajo del fregadero, dime qué puedo hacer para provocar mi propio aborto '. Así de desesperada estaba”, dijo Hagstrom Miller. “Esto es en un país donde el aborto es legal. Este es el tipo de situaciones en las que se encuentra la gente".

El aborto todavía es legal en Texas, cortesía de Roe v Wade , que requiere que el procedimiento esté disponible en todo el país hasta el punto en que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, alrededor de 28 semanas.

Pero Texas se ha unido a otros 11 estados para aprobar leyes de activación que prohibirían por completo los servicios de aborto si un fallo judicial o una enmienda constitucional les diera a los estados la capacidad de limitar el procedimiento, lo que podría hacer que el destino de Roe v Wade en la Corte Suprema sea más perjudicial para los residentes.

Leer más: Bomberos acuden al derrumbe parcial de un edificio en Miami

Se han formado "dos Américas diferentes", dijo Hagerstrom Miller, debido a la hostilidad de algunos estados hacia los servicios de aborto.

"Podemos hablar sobre si Roe caerá, si Roe no caerá, de lo que la gente ha estado hablando durante toda mi carrera", dijo Hagerstrom Miller. “De lo que realmente necesitamos hablar es de si esta es una sociedad que valora la autonomía y la igualdad de las mujeres. ¿O estamos tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase?

“Este tipo de leyes no tienen nada que ver con la salud y la seguridad de las mujeres. De hecho, restringir el aborto está directamente relacionado con el aumento de la mortalidad materna y los malos resultados del embarazo… ¿Qué estamos diciendo sobre la capacidad de más de la mitad de nuestra población para planificar su futuro y tener el control de sus cuerpos? Para mí, eso es realmente lo que hay aquí".