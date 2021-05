¿Cómo estuvo tu fin de semana? Si tu nombre es Mitt Romney, la respuesta es "no tan genial". El senador de Utah apareció en la convención republicana de su estado el sábado para hablar con la multitud, o intentar hacerlo antes de que los leales a Trump lo abuchearan en voz alta.

Romney, quien estaba muy de la postura de "darle una oportunidad a Trump" a fines de 2016, trató de decirle a la multitud lo mucho que ahora le disgusta el ex presidente. “Me conocen como una persona que dice lo que piensa”, dijo, en un aparente —y pronto resultó inútil— intento de conseguir algo de la simpatía que la sociedad reserva para las personas directas. “Y no oculto el hecho de que no era un fanático de los problemas de carácter de nuestro último presidente. Y tampoco soy un fan…” Aquí, Romney hizo una pausa mientras el coro de abucheos aumentaba. "¿No les da vergüenza?" preguntó, algo desconcertado, antes de intentar continuar con un golpe más seguro a Biden: "Y tampoco soy fanático del presidente".

Derek Brown, el presidente del partido estatal, intervino en este momento para pedirle a la multitud que "muestre respeto". Su amonestación provocó vítores y aplausos, y Romney pudo terminar su discurso, pero desde una perspectiva de relaciones públicas, era demasiado tarde. Ahora, es difícil recordar mucho del discurso de Romney aparte de los fuertes abucheos, sus incómodos silencios en respuesta y sus sonrisas apenadas.

No es del todo sorprendente que Romney esté caminando sobre la cuerda floja dentro de su propio partido. Fue el único republicano que votó dos veces para acusar a Donald Trump, incluso cuando la mayoría de las figuras republicanas dejaron que el ex presidente se saliera con la suya, bueno, en casi todos los niveles. Y la relación de Romney con Trump ha abarcado una amplia gama: antes de las elecciones de 2016, Romney (él mismo, el candidato presidencial republicano de 2012) condenó fácilmente al entonces candidato presidencial como un "falso" y un "fraude". Ocho meses después, estaba sentado con Trump para cenar en Jean Georges, un restaurante de lujo ubicado dentro del Trump's International Hotel con vista a Central Park.

Esa cena quedó inmortalizada en una foto que solo puede describirse como fáustica. Es una de esas imágenes que revela todo su significado en retrospectiva. Todo en su composición es notablemente premonitorio: la luz que golpea el rostro de Trump desde abajo, al estilo de una “historia espeluznante de fogata”; la propia sonrisa de autocomplacencia de Trump (anhelando la oficina política más poderosa del mundo); la postura sumamente incómoda de Romney y una sonrisa tensa que parece confirmar que su sentido de autoestima es, de hecho, el plato principal del menú.

Mira la foto de Romney apoyando incómodamente sus manos a cada lado de su cena con estrella Michelin y también lo sentirás: fue el momento en que sucedió. Fue el momento en que se abrió una brecha y el destino decidió que la relación de Romney con Trump era una batalla que Romney nunca ganaría. Después de la comida, aseguró a los periodistas que sentía una "esperanza creciente" sobre el potencial de Trump como presidente. Esas esperanzas, por supuesto, se han visto frustradas. Romney, ya sea por principios personales o por estrategia política o por una combinación de ambos, rescindió su breve momento de lealtad a Trump, y ahora lo abuchean por ello.

Para ser claros, no tengo ningún interés en defender a Romney de la multitud desdeñosa. Romney y yo no estamos de acuerdo en prácticamente nada. Como alguien con útero, me gustaría mucho poder abortar si alguna vez lo necesito, y Romney, según su propio sitio web, “[se opone] al aborto excepto en casos de violación, incesto o para proteger la vida de la madre, y [apoya] prohibiciones federales de larga data sobre la financiación de los contribuyentes para el aborto”.

Por esas razones, es complicado interpretar el video de Romney siendo abucheado: se siente como si alguien estuviera recibiendo su merecido, pero de las personas equivocadas y por las razones equivocadas. ¡No abuchees al hombre por decir (posiblemente demasiado tarde) que no está de acuerdo con Trump! Grítale porque legitimó a Trump en primer lugar. Abuchéalo por negarse a aceptar la autonomía corporal de una mujer. O mejor aún, y en palabras de un presidente Barack Obama: “No abucheen. Voten."

Dejando a un lado el Schadenfreude, el clip del discurso de Romney es interesante de ver porque encapsula muchas de las fuerzas opuestas actualmente en juego en el Partido Republicano. Joe Biden ha estado en la Casa Blanca durante casi cuatro meses, y el Partido Republicano aún tiene que encontrar una idea clara de cómo quiere manejar esta fase posterior a Trump. No sabe lo que quiere ser, y ciertamente no sabe lo que quiere representar. Y así pone a oradores como Mitt Romney, el último republicano que nunca ha triunfado, frente a multitudes que lo condenan fácil y ruidosamente.

Esto ni siquiera es un estribillo nuevo. En enero, Romney fue interrumpido y llamado traidor por los partidarios de Trump en un vuelo a Washington DC. El cisma solo se ha profundizado en los meses posteriores. Un nuevo anuncio del Proyecto Lincoln busca burlarse del antiguo tema de Trump de "drenar el pantano", proclamando que "el pantano ganó, Donald" y que el propio Trump ha sido "jugado" por los republicanos del establishment.

A todo esto, es tentador preguntar: ¿Qué pensaron que iba a pasar? No, de verdad, ¿cuál era el plan? No soy una líder, pero incluso yo puedo intuir que si pasas años presionando a alguien a quien la mayoría de las personas dentro de tus filas apenas aguantan, no es un buen augurio para el futuro.

Ver ese video de Romney, y considerar el estado general del Partido Republicano en este momento, es como ver a alguien gruñir durante una resaca completamente predecible. Escucha , quizás quieras decir, sé que los dolores de cabeza apestan, pero nadie te obligó a hacer todas estos chupitos. Ahora consíguete algunos electrolitos y un sándwich de desayuno grasiento, siéntate en la oscuridad y piensa en lo que has hecho.