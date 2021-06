La señorita de Utah se ha abierto acerca de ser el primer abiertamente bisexuales concursante en el Miss EE.UU. certamen y referido a otros temas como la salud mental y crecer en un hogar conservador para celebrar el Mes del Orgullo.

Rachel Slawson, de 25 años, quien actualmente es la mayor poseedora del título de Miss Utah, habló sobre la responsabilidad que sentía por ser representante de la comunidad LGBT+ en el concurso, que ganó en enero de 2020 después de cinco intentos de asegurar la corona.

“Se trata de las personas a las que representa. Podrías pensar que eres tú, porque eres el que lleva la corona, pero en realidad no lo es”, dijo sobre ser potencialmente un modelo a seguir para NBC News. "Se trata de los que te miran y aprenden de ti".

El certamen de Miss USA se lleva a cabo desde 1952, y actualmente lo lleva a cabo Asya Branch, quien fue la primera ganadora negra de Miss Mississippi y la primera Miss USA en ganar del Estado de Magnolia. Debido a que su padre fue enviado a prisión cuando era niña, se ha convertido en una activista dedicada a la reforma de la justicia penal.

Para Slawson, además de darle la oportunidad de ser una pionera LGBT+, también fue una ruta que la salvó de problemas de salud mental, la falta de vivienda y la pérdida de su trabajo.

“Solo necesitaba algo que esperar. Y me encantó el glamour... es divertido abrazar tu sexualidad”, dijo.

Según una entrevista de 2020 con Glamour, Slawson estuvo sin hogar durante cuatro meses y dijo que "fue el peor momento de mi vida" y que sin la ayuda de otros no tendría tanto éxito como ahora.

“Sí, ahora podría tener bonitas extensiones de cabello. Limpio bien. Pero sé que no hay diferencia entre la gente que ha estado en las calles durante mucho tiempo y yo, excepto por el tiempo que terminamos allí”.

Ella habló sobre vivir el trastorno bipolar en Just The Sip, un E! Podcast de noticias, y cómo descubrió que la manía que experimenta como parte de su condición era "mucho más aterradora que suicida".

Lee más: Biden reconoce el Mes del Orgullo con una proclamación oficial después de que Trump se negara

Slawson también dio una idea de por qué le encanta competir en concursos porque fue una ruptura con su conservadora infancia mormona. Encontró la novedad en “tener un lugar en el que en realidad te celebraran por estar en traje de baño y no fuera degradante, fue empoderador”, dijo a NBC.

Los concursos de empoderamiento son algo que ha dividido a las personas desde el nacimiento del feminismo en el siglo XX. Por ejemplo, los concursantes no pueden estar casados, tener hijos y son juzgados por su apariencia, a pesar de la inclusión de un componente de talento.

En 1970, las feministas británicas irrumpieron en el escenario del Royal Albert Hall en Miss Mundo con bombas de harina. En 1984, la BBC dejó de emitir concursos de belleza.

“Creo que estos concursos ya no merecen tiempo de emisión nacional. Son un anacronismo en esta época de igualdad y al borde de la ofensiva”, dijo Michael Grade, el controlador de BBC One.

Sin embargo, los académicos han concluido recientemente que no es tan fácil categorizarlo como negativo o positivo para la igualdad de las mujeres.

"Como la mayoría de las cosas en la vida, los concursos de belleza no son del todo buenos ni del todo malos, y su historia revela la historia de las mujeres". dijo Hilary Levey Friedman, autora de Here She Is: The Complicated Reign of the Beauty Pageant in America a la revista Authority.

The Independent se ha comunicado con Rachel Slawson para hacer comentarios.