Militares dicen haber tomado el poder en Guinea-Bisáu

Soldados en Guinea-Bisáu aparecieron en la televisión estatal diciendo que han tomado el poder en el país, tras informes de disparos cerca del palacio presidencial el miércoles.

“El Alto Mando Militar para el restablecimiento del orden nacional y público decide deponer inmediatamente al Presidente de la República, suspender, hasta nuevas órdenes, todas las instituciones de la República de Guinea-Bisáu”, expresó Dinis N’Tchama, portavoz del alto mando militar del país, en un comunicado.

Declaró que fue en reacción al “descubrimiento de un plan en curso” que busca desestabilizar el país, añadiendo que “nacionales e internacionales” intentaron “manipular los resultados electorales para implementar este plan”.

Los soldados dijeron que están suspendiendo inmediatamente el proceso electoral actual y las actividades de los medios de comunicación, así como cerrando todas las fronteras

Las elecciones presidenciales y legislativas fueron el domingo. El presidente saliente Umaro Sissoco Embaló y el candidato de la oposición Fernando Dias da Costa ambos se declararon ganadores el martes, a pesar de que los resultados provisionales oficiales no se esperan hasta el jueves.

La nación de África Occidental ha experimentado en el pasado cuatro golpes de Estado y numerosos intentos desde su independencia, incluido uno reportado el mes pasado.

Un periodista de Associated Press observó que las carreteras que conducen al palacio estaban cerradas, con puntos de control atendidos por soldados fuertemente armados y enmascarados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.