La primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó su conmoción por la muerte de un exjefe de la policía nacional cuyo cuerpo fue hallado el sábado.

Gianni De Gennaro, de 78 años, era investigado por un presunto encubrimiento en una pesquisa sobre un atentado con bomba vinculado al crimen organizado en Sicilia. Las autoridades informaron que fue encontrado muerto el sábado en su casa de verano en la región central italiana de Toscana.

Una fiscalía de distrito abrió una investigación sobre las circunstancias de la muerte de De Gennaro, pero las autoridades la tratan como un aparente suicidio. Los resultados de la autopsia están pendientes.

“Estoy profundamente conmocionada por el trágico fallecimiento de Gianni De Gennaro”, afirmó Meloni en un comunicado publicado por su oficina.

De Gennaro había sido citado para declarar el próximo mes en una indagación sobre un atentado con bomba ocurrido en 1992 en Palermo, Sicilia, que mató al magistrado de alto rango Paolo Borsellino y a cinco policías. Negó enérgicamente las acusaciones de que estuvo implicado en obstaculizar las investigaciones posteriores sobre el atentado.

De Gennaro ocupó varios cargos de alto nivel durante su carrera policial, la mayoría centrados en el crimen organizado, y se desempeñó como jefe de la policía nacional durante siete años, hasta 2007.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.