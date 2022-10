Meghan Markle reveló que sintió “prejuicios y envidia” hacia Paris Hilton cuando era joven porque ella siempre fue “la inteligente” mientras que Hilton era “la bonita”.

La duquesa de Sussex, de 41 años, se sentó a charlar con la socialite estadounidense, de 41 años, para el último episodio de su podcast Archetypes (Arquetipos). Durante el episodio, Markle y Hilton hablaron del término “bimbo” -utilizado para describir a las mujeres como atractivas, pero poco inteligentes- y de cómo Hilton aprovechó la narrativa mediática de ser una “rubia tonta”.

Al principio de su conversación, Markle explicó a Hilton que estaba nerviosa por este episodio específico del podcast.

“Recuerdo que crecí en Los Ángeles a la misma edad y que tú eras tan famosa y tan guapa”, admitió la miembro de la realeza. “Yo era una nerd, así que era muy difícil para mí pensar en lo que tú y yo hablaríamos cuando gran parte de la identidad -ya sea que te la hayan puesto, o que la hayas adoptado, o que la hayas usado para construir una carrera- era sobre no inclinarse a ser inteligente”.

A lo largo del episodio, Hilton se sinceró sobre los supuestos abusos que sufrió en la escuela Provo Canyon de Utah, a la que Hilton fue enviada por sus padres cuando tenía 16 años y a la que regresó 11 meses después. Afirmó que la adopción de su personaje de “muñeca Barbie” fue un “mecanismo de seguridad” para escapar del trauma que sufrió en la escuela.

Tras su conversación con Hilton, Markle admitió a los oyentes que tenía ideas preconcebidas sobre la socialite antes de conocerla. La duquesa señaló que estaba “nerviosa” por hablar con Hilton porque había “proyectado” su “prejuicio y envidia” en ella cuando eran adolescentes.

“Me escucharon al principio de este episodio hablar de que estaba nerviosa por esto. Nerviosa porque, aunque me da vergüenza admitirlo, tenía prejuicios sobre Paris. Y a mí no me gusta que me juzguen. No se siente bien”, dijo Markle. “Cuando crecí, ella era hermosa, rica y famosa. ‘¿Qué podría estar mal en su vida?’ Pensaba. Y como todo mi sentido de la confianza en mí misma estaba envuelto en ser la inteligente y no la guapa, encontré la manera de proyectar todo mi prejuicio y envidia en ella”.

Y añadió: “‘¿Quién querría hacerse el tonto?’, pensaba yo. La envidia puede ser algo muy peligroso, al igual que los prejuicios. Me avergonzaba admitir que albergaba cualquiera de esos sentimientos”.

Markle también se sinceró sobre su propia experiencia con la etiqueta “bimbo” durante el último episodio Arquetipos. La duquesa de Sussex, que apareció en el programa de juegos Deal or No Deal durante las primeras etapas de su carrera como actriz, explicó que no le gustaba cómo el programa la hacía sentir “poco inteligente”.

“Acabé dejando el programa. Yo era mucho más que la cosificación de mí en el escenario”, explicó. “No me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencia. Y poca sustancia. Y así es como me sentí en ese momento al ser reducida a este arquetipo específico, la palabra ‘bimbo’”.

Markle también dijo que espera que su hija Lilibet, de un año de edad -que comparte con el príncipe Harry, el duque de Sussex-, se fije metas “un poco más altas” de lo que lo hizo su madre en su día.

“Quiero que nuestra hija aspire a ser algo más”, apuntó la duquesa. “Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y que se enorgullezca de esas cosas”.