Trump levanta prohibición de minería en área protegida de EEUU y abre paso a iniciativa privada

El presidente Donald Trump levantó una prohibición federal sobre la minería cerca del Área Silvestre de Canotaje Boundary Waters, en Minnesota, lo que despeja el camino para que una empresa sudamericana interesada en los metales preciosos de la región comience a solicitar permisos.

Los ambientalistas temen que la medida siente un precedente para eliminar otras protecciones de tierras públicas en todo el país. Twin Metals Minnesota LLC, una filial de Antofagasta Minerals, con sede en Chile, ha buscado excavar en busca de cobre, níquel y otros metales preciosos en el Bosque Nacional Superior desde 2019.

El área de canotaje se encuentra en el bosque nacional, aguas abajo del sitio de la mina, lo que genera preocupación de que la excavación pueda provocar contaminación que afecte a una de las últimas áreas silvestres que quedan en el país.

El gobierno del expresidente Joe Biden impuso en 2023 una moratoria de 20 años a la minería en el bosque nacional, lo que dejó en suspenso los planes de Twin Metals. Pero Trump ha pedido impulsar la producción nacional de energía y minerales, y a principios de este mes, los republicanos del Congreso le enviaron una resolución para levantar la moratoria, prometiendo que la medida crearía empleos y reactivaría la industria minera en la Cordillera del Hierro de Minnesota. El presidente firmó la resolución el lunes.

“Hoy es un día oscuro para el área silvestre más querida de Estados Unidos, el Área Silvestre de Canotaje Boundary Waters, y una clara advertencia para las tierras públicas en todo el país”, afirmó en un comunicado Ingrid Lyons, directora ejecutiva del grupo Save the Boundary Waters. “Los habitantes de Minnesota y el público estadounidense en general se han expresado fuerte y claro: este icónico lugar necesita ser protegido. Hoy, las mismas personas que dicen representarlos los ignoraron y, peor aún, los silenciaron. Pero, por supuesto, esto no ha terminado, y siempre seguiremos luchando”.

La portavoz de Twin Metals, Kathy Graul, señaló en un comunicado enviado a The Associated Press que levantar la moratoria crea una oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro de minerales, pero subrayó que la empresa aún debe atravesar un riguroso proceso de permisos que podría durar años.

De hecho, el sitio de la mina se asienta sobre un mosaico de terrenos estatales, federales y privados, lo que crea un laberinto regulatorio.

El primer obstáculo para la empresa es restablecer el derecho a explotar la mina después de que funcionarios del Departamento del Interior de Biden rescindieran sus arrendamientos federales del sitio a principios de 2022. Twin Metals presentó una demanda federal en busca de una declaración de que los arrendamientos siguen siendo válidos, pero un juez desestimó el caso en 2023. La empresa ha apelado esa decisión.

Twin Metals también tendría que obtener un permiso minero del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota donde demuestre que puede prevenir la contaminación del agua, almacenar de forma segura la roca de desecho y restaurar el terreno una vez que la mina se agote. La empresa también necesitará permisos estatales de agua y aire. La senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar, que votó en contra de levantar la moratoria, podría ser un obstáculo importante para la empresa si gana su candidatura a la gobernación en noviembre.

En teoría, los grupos ambientalistas y las tribus podrían impugnar cada permiso en los tribunales, lo que podría bloquear los planes de Twin Metals durante años. Friends of the Boundary Waters, por ejemplo, ha dicho que el litigio sigue “bajo consideración activa”.

Y las autoridades canadienses podrían plantear inquietudes sobre si la mina pudiera generar contaminación transfronteriza que viole tratados con Estados Unidos. Boundary Waters separa el noreste de Minnesota del noroeste de Ontario, de ahí su nombre en inglés (Aguas Fronterizas).

La zona permanece en gran medida inalterada por la acción humana. La tala está prohibida, los aviones deben respetar límites mínimos de altitud al sobrevolarla y las embarcaciones motorizadas están limitadas a ciertas áreas. El Servicio Forestal de Estados Unidos emitió alrededor de 776.000 permisos de visita entre 2020 y 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.