Trudy gana fuerza y se convierte en huracán de categoría 3 frente a la costa mexicana del Pacífico

Trudy se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor a primera hora del viernes frente a la costa del Pacífico de México.

El huracán de categoría 3 tenía vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros/hora (120 millas por hora) y se desplazaba en dirección noroeste a 9 km/h (6 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

Se encontraba a unos 420 kms (260 millas) al suroeste de Acapulco y a unos 590 kms (365 millas) al sur-sureste de Manzanillo.

De acuerdo con las previsiones, Trudy podría fortalecerse durante los próximos dos días. Se espera que su vórtice se acerque a la costa del suroeste y del centro-oeste de México el sábado.

Al noroeste de Trudy, la tormenta tropical Simon tenía vientos de 75 km/h (45 mph) y se espera que se debilite pronto hasta convertirse en una baja remanente.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Champi se ubicaba al este de Guam el viernes, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 19 km/h (12 mph) con vientos máximos sostenidos que alcanzaban los 86 km/h (52 mph), según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y la web del Comando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.

Se emitió una advertencia de tifón para Guam y Rota junto con una de tormenta tropical para Tinian, Saipan y áreas cercanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.