Traer más castores a cuencas es una poderosa herramienta contra la sequía, dicen expertos

En la finca familiar de Jackson Ramsay, a finales del verano, había pocas señales de que la tierra recién sufrió su peor nevada y un calor que batió récords.

El agua serpenteaba sin prisa por el terreno, se abría en varias ramificaciones que volvían a unirse para formar pozas detrás de montículos de palos amontonados. Sauces jóvenes se extendían desde la orilla a lo largo de una franja de terreno de aproximadamente la longitud de un campo de fútbol americano, alimentados por la humedad subterránea.

Entonces, de una poza profunda emergió una conocida cabeza marrón: un castor.

“Están prosperando aquí”, comentó Ramsay, radiante al mirar a la criatura. “Ellos se benefician de nosotros y, con suerte, nosotros nos beneficiamos de ellos”.

El terreno de los Ramsay, en el suroeste de Wyoming, es una de muchas zonas que están acogiendo a estos roedores semiacuáticos como ingenieros de la naturaleza. Grupos conservacionistas y agencias gubernamentales están incrementando el uso de "nidos preliminares" hechos de madera y ramas para animar a los animales a instalarse y ampliar las estructuras. Las presas de castores ralentizan el agua corriente de una manera que favorece la disponibilidad local durante todo el año, crea hábitat para peces nativos y proporciona una barrera natural contra los incendios forestales. Los partidarios esperan que, al aumentar el número de presas de castores, el ecosistema se vuelva más resiliente. Esto es cada vez más vital a medida que el cambio climático y el uso excesivo vuelven más seco el occidenta norteamericano, según expertos.

“Por naturaleza hacen una sola cosa: represar los arroyos y crear hábitat de aguas profundas para poder sobrevivir”, manifestó Nick Walrath, gerente de proyecto de la organización sin fines de lucro Trout Unlimited. Él le presentó por primera vez la idea a Ramsay, quien ahora alberga con orgullo más de 100 presas de castores hechas por humanos, además de las naturales.

La ayuda de los castores

Walrath ha supervisado la construcción de unas 500 “nidos preliminares” para castores en arroyos alimentados por nieve y por manantiales —incluido Trout Creek, en la hacienda de los Ramsay— que forman las cabeceras del río Green, el mayor afluente del río Colorado. Los materiales son sencillos: varios postes clavados verticalmente en el lecho del arroyo, ramas entretejidas de forma suelta alrededor de los postes y barro para compactarlo.

Estas estructuras por lo general se construyen cerca de familias de castores ya existentes para alentarlas a “mudarse” y personalizarlas. El objetivo final es fomentar poblaciones prósperas de castores en cuencas hidrográficas tanto en tierras públicas como privadas del oeste de Estados Unidos.

“Los castores están en una posición única para ser nuestros aliados en la batalla contra el cambio climático”, señaló Samantha Miller, responsable sénior de campañas sobre carnívoros en el Center for Biological Diversity.

Sin castores, el agua puede moverse tan rápido que erosiona la orilla.

“Donde el agua se retiene, se acumula sedimento, se forman los suelos, la vegetación florece y realmente lo vuelve frondoso”, explicó Ramsay. “Son muy beneficiosos cuando construyen donde uno quiere que lo hagan, pero pueden ser una molestia cuando construyen donde uno está tratando de desviar el agua”.

No todo el mundo quiere una presa

Las inundaciones causadas por presas de castores pueden ser una bendición para los ecosistemas, pero pueden presentar problemas para viviendas e infraestructura construidas cerca de arroyos.

La Universidad Estatal de Utah opera el programa estatal de reubicación de castores, que toma castores no deseados de propiedades privadas y los traslada a arroyos remotos donde se los necesita. Utiliza jaulas trampa no letales y pone a los castores en cuarentena en una instalación, con el objetivo de mantener unidas a las familias y evitar la propagación de especies invasoras, antes de liberarlos de nuevo en zonas más silvestres. El programa ha trasladado aproximadamente 100 castores cada año desde 2019.

El estado prohíbe la captura letal de castores a lo largo de cuencas hidrográficas donde intenta aumentar la población. También paga a tramperos para que capturen castores con trampas no letales y los entreguen a expertos capacitados para su reubicación.

El ecólogo acuático Nick Bouwes, miembro del profesorado de la Universidad Estatal de Utah que ayudó a poner en marcha el programa, contó que recibió innumerables solicitudes para deshacerse de las criaturas peludas que habían causado molestias a propietarios. Pero antes de trasladarlas, recomendaba soluciones para coexistir. Existe un tubo flexible conocido como nivelador de estanques que atraviesa una presa de castores y funciona como desagüe de rebose, además de jaulas que protegen las tuberías de drenaje para que no queden bloqueadas por presas, y cercas para proteger la base de los árboles.

Aun así, si los castores no son bienvenidos, los métodos no letales valen el esfuerzo porque los animales pueden beneficiar a otros cuerpos de agua, sostuvo Bouwes.

Las poblaciones de castores aún necesitan protección

Las poblaciones de castores se han recuperado con fuerza desde que los tramperos de pieles casi provocaron su extinción en el siglo XIX, pero aún se necesita protección debido a su papel en la preservación de recursos hídricos escasos en el oeste norteamericano, indicó Miller.

Oregon y Wyoming limitan la captura comercial de castores, mientras que California la ha prohibido por completo.

Walrath y otros defensores de la expansión de los castores entienden que hace falta mucho más trabajo para marcar una diferencia significativa en toda la cuenca.

“Es una gota en el balde”, declaró sobre el trabajo realizado hasta ahora. Pero después de la peor nevada registrada, seguida por un calor veraniego que batió récords, cualquier esfuerzo es “mucho más significativo”.

En una mañana reciente de agosto, Walrath y su equipo estaban instalando varios "nidos preliminares" en tierras privadas de pastoreo a lo largo de Spring Creek, en el oeste de Wyoming. El agua subió sobre la orilla seca y erosionada en un valle denso de artemisa poco después de que se levantaran las estructuras.

“Si podemos replicar eso cien, mil veces en toda la cuenca del río Colorado, podemos tener un impacto mucho mayor en el propio sistema”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.