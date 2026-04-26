Tornados en norte de Texas dejan al menos dos muertos y destruyen múltiples viviendas

Una fuerte tormenta produjo un tornado que dejó al menos dos muertos en el norte de Texas, desplazó al menos a 20 familias y causó serios daños a muchas viviendas, informaron las autoridades el domingo.

Al menos una persona murió y varios hogares resultaron dañados la noche del sábado en la localidad de Runaway Bay, dijo el juez del condado Wise, J.D. Clark, quien se desempeña como el principal funcionario ejecutivo del condado. Los equipos de emergencia trabajaron para retirar escombros con el fin de llegar a viviendas dañadas y brindar atención médica donde fuera necesario, declaró Clark.

“El acceso ha sido difícil debido a carreteras bloqueadas y a la caída del tendido eléctrico, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a quienes lo necesitan", declaró Clark.

La tormenta también azotó Springtown, donde el subjefe de bomberos del condado Parker, David Pruitt, aseveró en un correo electrónico que una segunda persona murió al sur de los límites de la ciudad. Hubo “daños considerables” en el área, dijo Pruitt.

“Uno de los mayores desafíos es el apagón generalizado que afecta a muchos residentes”, escribió.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que un tornado EF-2, con vientos máximos de hasta 217 km/h (135 mph), tocó tierra en el área de Runaway Bay. El servicio meteorológico indicó que se confirmó un tornado EF-1 con vientos máximos de 169 km/h (105 mph) en el área de Springtown.

La supercélula de desplazamiento lento atravesó la zona alrededor de las 10:00 de la noche del sábado, indicó la meteoróloga Patricia Sanchez, de la oficina del servicio meteorológico en Fort Worth.

Se desplazó hacia el sureste desde las inmediaciones de Wichita Falls, cerca de los límites estatales con Oklahoma, pasando justo al oeste de Fort Worth. Runaway Bay está a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Fort Worth, en el lago Bridgeport. Springtown se encuentra a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al noroeste de Fort Worth.

El radar del servicio meteorológico detectó un tornado “potencialmente grande y extremadamente peligroso” cerca de Azle a las 10:14 de la noche del sábado. Eso está a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) más al sureste de Springtown.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.