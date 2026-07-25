Tifón Noul pone en alerta al sur de China y Hong Kong cancela vuelos

El tifón Noul dejará intensas lluvias y vientos en el sur de China, incluido Hong Kong, durante el fin de semana, lo que mantiene a la región en máxima alerta y provocó la cancelación de decenas de vuelos.

El Observatorio de Hong Kong dijo que Noul —que había ganado fuerza y tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros/hora (87 mph) cerca de su vórtice— avanzaba de forma constante el sábado por la parte nororiental del mar de China Meridional y se acercaba a la costa del este de Guangdong.

Según la agencia, el tifón podría tocar tierra el domingo por la mañana en las inmediaciones de las ciudades de Huizhou y Shanwei, en el sur de China, y podría descargar chubascos con rachas de viento en partes de la región. El centro meteorológico de China, por su parte, prevé que Noul llegue a tierra entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La web del aeropuerto de Hong Kong mostró que más de 150 vuelos habían sido cancelados el sábado y el domingo.

Mientras Noul se acercaba a Hong Kong, partes de un andamiaje en un edificio de gran altura se derrumbaron el sábado por la tarde, dijo la policía local, que añadió que los informes iniciales indicaban que no había heridos.

El Centro Meteorológico Nacional de China prevé que algunas zonas del sureste de Guangdong y la costa sur de Fujian registren lluvias intensas durante el fin de semana.

Más de 20.000 personas habían sido evacuadas hasta el viernes por la noche en la provincia sureña de Guangdong, de acuerdo con la prensa local. Los trenes en la provincia se cancelaron el domingo, según el Servicio de Noticias de China.

Por su parte, la Administración Central de Meteorología de Taiwán señaló que Noul dejaría precipitaciones en partes del sur y el este de Taiwán. El meteoro pasaba por aguas al sur de Taiwán y se alejaba de la isla el sábado.

A principios de mes, el tifón Bavi —que tocó tierra el 11 de julio— llevó vientos fuertes y lluvia al este de China, forzando la evacuación de más de dos millones de personas. Otro, Maysak, tocó tierra en el sur de China el 3 de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.