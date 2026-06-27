Mueren 4 personas por inundaciones tras fuertes lluvias: gobernador de Kentucky

Cuatro personas murieron por las inundaciones provocadas por tormentas eléctricas en Kentucky, informó el sábado el gobernador Andy Beshear, declarando el estado de emergencia ante la previsión de más lluvias.

El sábado estaban vigentes advertencias de inundaciones repentinas para distintas partes de Kentucky e Indiana en medio de fuertes precipitaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La agencia señaló la tarde del sábado que en algunas zonas del suroeste de Indiana ya habían caído entre 10,6 y 25,4 centímetros (4 y 10 pulgadas) de lluvia, con posibilidad de más precipitaciones.

La oficina de Beshear indicó que se esperaban hasta 17,7 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en diferentes partes de su estado hasta avanzada la noche.

El gobernador escribió en redes sociales que tres personas murieron en el condado de Madison y una en el condado de Jackson debido a las inundaciones.

“Se trata de un grave episodio de inundaciones, en el que los equipos ya han tenido que realizar múltiples rescates acuáticos de vehículos y viviendas en toda la mancomunidad”, afirmó Beshear en un comunicado. “A medida que continúe la lluvia intensa hasta avanzada la noche, necesitamos que la gente se mantenga alerta y evite conducir, especialmente después del anochecer, cuando la visibilidad es limitada”.

En el noroeste de Kentucky, a las afueras de Louisville, autoridades de manejo de emergencias del condado de Bullitt pidieron a los residentes de un camino rural que evacuaran como medida de precaución tras un deslizamiento de tierra en el terraplén de una presa. Indicaron que la presa se mantenía firme y que no había señales de un fallo inminente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona cayeron alrededor de 7,6 centímetros (3 pulgadas) de lluvia en los últimos dos días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.