Huracán Melissa arrancó techos de 120.000 estructuras en Jamaica

El huracán Melissa arrancó los techos de 120.000 estructuras cuando golpeó la semana pasada, afectando a unas 90.000 familias en la región occidental de la isla, según el último recuento de los daños causados por la tormenta.

Más de 180 refugios permanecen abiertos, con 2.487 personas viviendo en ellos más de una semana después de que la tormenta de categoría cinco tocara tierra, según Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Las cuadrillas aún están despejando carreteras en un intento por llegar a 27 comunidades que permanecen aisladas por deslizamientos de tierra e inundaciones.

“Escucho el llanto de cada bebé que ahora tiene hambre en una comunidad a la que aún no se ha llegado. Me acompaña al irme a dormir”, declaró el primer ministro Andrew Holness.

Aproximadamente la mitad de la isla sigue sin electricidad, aunque las autoridades han instalado generadores y centros de Wi-Fi en ciertas comunidades.

"Estamos avanzando cada día en la restauración de la electricidad, las telecomunicaciones, el agua, el despeje de carreteras y la entrega de ayuda", indicó Gayle. "Entendemos que estos han sido tiempos desafiantes”.

Melissa fue uno de los huracanes atlánticos más fuertes registrados, con Holness señalando que la tormenta causó al menos 6.000 millones de dólares en daños, según estimaciones preliminares.

Melissa mató al menos a 32 personas en Jamaica y a otras 43 en la cercana Haití, donde 13 más permanecen desaparecidas.

También dañó estructuras en el este de Cuba, donde las autoridades evacuaron a miles de personas antes de que la tormenta tocara tierra la semana pasada.

“Este huracán de categoría cinco ha dejado un rastro de daños extensos, afectando a casi seis millones de personas", señaló Jorge Moreira da Silva, subsecretario general de la ONU cuya Oficina de Servicios para Proyectos está ayudando a Jamaica con las operaciones de ayuda y recuperación. "Específicamente en Jamaica, el huracán ha destruido hogares e infraestructura vital que equivale a casi un tercio del PIB de la nación del año pasado”.

Holness dijo que Melissa afectó a unas 600.000 personas en Jamaica y que las operaciones de ayuda continuarán durante varios meses.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.