Huracán Kiko y tormenta tropical Lorena ganan fuerza sobre el océano Pacífico oriental

Dos tormentas tropicales ganaron fuerza el martes en el océano Pacífico oriental a medida que avanzaban sobre aguas abiertas, y está previsto que una de ellas descargue fuertes precipitaciones sobre Baja California, según los meteorólogos.

Se espera que la tormenta tropical Lorena se convierta en huracán frente a la costa occidental de México, señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Lorena se ubicaba el martes a unos 250 kilómetros (155 millas) al sur de Cabo San Lucas, México, y tenía vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros/hora (70 mph) mientras avanzaba en dirección noroeste a una velocidad de 22,5 km/h (14 mph), dijeron los meteorólogos.

Se pidió a los habitantes del suroeste de México y la península de Baja California que estén atentos al avance de la tormenta. Se emitió una alerta de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hacia el norte hasta Cabo San Lázaro.

Se pronostican vientos fuertes y acumulaciones de lluvia de hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en partes de Baja California Sur y el suroeste del estado de Sonora hasta el viernes. El servicio meteorológico advirtió que las acumulaciones de lluvia podrían fluctuar dependiendo de la trayectoria de la tormenta, y era posible que se produjeran inundaciones repentinas.

Mientras tanto, el huracán Kiko se intensificó con vientos máximos sostenidos de 169 km/h (105 mph) mientras viajaba hacia el oeste sobre aguas abiertas a unos 2.800 kilómetros (1.740 millas) al este de Hilo, Hawai, dijo el centro de huracanes.

Kiko era un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, que va de 1 a 5. Los meteoros de categoría 3 o superior se consideran huracanes "mayores".

No había alertas asociadas con Kiko, y no había peligro para tierra firme, dijeron los meteorólogos. Se esperaba un fortalecimiento constante durante los próximos días, y Kiko podría convertirse en un huracán mayor para el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.