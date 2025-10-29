Stay up to date with notifications from The Independent

Fotos muestran el impacto del huracán Melissa en el Caribe

The Associated Press
Miércoles, 29 de octubre de 2025 17:47 EDT

El huracán Melissa ha dejado un rastro de destrucción en el Caribe, provocado inundaciones severas y generado vientos extremos que derribaron árboles y edificios en las islas a lo largo de su trayectoria.

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como un ciclón de categoría 5, situándose entre los huracanes atlánticos más fuertes. Volvió a tocar tierra en Cuba como una tormenta de categoría 3 y también causó daños en Haití y la República Dominicana.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

