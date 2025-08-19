España lucha contra incendios récord mientras fin de ola de calor baja las temperaturas

España seguía combatiendo varios incendios forestales de grandes dimensiones el martes en una de las temporadas de incendios más destructivas del país en las últimas décadas, a pesar del descenso de las temperaturas en la península Ibérica.

Miles de bomberos, apoyados por soldados y aviones cisterna, continuaron luchando contra las llamas que arrasaban bosques secos, especialmente severos en el noroeste de España, donde la agencia meteorológica del país, AEMET, informó de un riesgo de incendio aún "muy alto o extremo", especialmente en la región noroccidental de Galicia.

Los incendios en Galicia han arrasado pequeños pueblos poco poblados, obligando en muchos casos a los lugareños a intervenir antes de la llegada de los bomberos.

Unidades de bomberos de Alemania llegaron al norte de España el martes para ayudar a sofocar el fuego, anunció el Ministerio del Interior. Se desplegaron más de 20 vehículos para ayudar a combatir un incendio en curso en Jarilla, en Extremadura, una región del oeste del país que limita con Portugal, agregó.

Se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visite Jarilla más tarde el martes.

Los incendios en España, que se han cobrado la vida de cuatro personas este año, han quemado más de 382.000 hectáreas (unas 1.475 millas cuadradas), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Es más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres.

Muchos incendios han sido provocados por la actividad humana. La policía española detuvo a 23 personas por presunto incendio premeditado y está investigando a 89 más, dijo la Guardia Civil el martes.

En Portugal, más de 3.700 bomberos tratan de sofocar los fuegos en el país, incluidos cuatro de grandes dimensiones en el norte y centro.

Los incendios han quemado alrededor de 235.000 hectáreas (907 millas cuadradas) en el país, según EFFIS, casi cinco veces más que el promedio de 2006-2024 para este período. Dos personas han muerto.

Europa se ha estado calentando el doble de rápido que la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE. Los científicos dicen que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía en algunas zonas del continente, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.