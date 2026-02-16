California se prepara para una gran tormenta invernal con fuertes lluvias y nieve

Gran parte de California se preparaba el lunes para recibir el impacto de una potente tormenta invernal que traía tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes y nevadas en zonas montañosas.

Jacob Spender, meteorólogo del servicio meteorológico en Sacramento, instó a la gente a tomar precauciones en los próximos días y recomendó preparar kits de seguridad invernal, especialmente si planean viajar.

Pacific Gas & Electric señaló en un comunicado de prensa que estaba utilizando inteligencia artificial y modelos meteorológicos mejorados con aprendizaje automático para ayudar a determinar adónde enviar cuadrillas y equipos, como postes eléctricos y transformadores, antes de la tormenta. La empresa de servicios públicos subrayó que, a diferencia de la mayoría de las tormentas invernales, se prevé que el fenómeno meteorológico “avance en varias fases”, con múltiples sistemas de tormenta atravesando la región, lo que probablemente intensificará los riesgos por viento, lluvia y nieve.

Mientras tanto, la Oficina de Servicios de Emergencia de California indicó que está desplegando personal y recursos de bomberos y rescate en las zonas con mayor riesgo de inundaciones, flujos de lodo y corrientes de escombros.

Otros estados se preparaban para diferentes fenómenos meteorológicos amenazantes. Los residentes de partes del este de Colorado recibieron advertencias el lunes de que podrían estar en peligro de incendio debido a una combinación de temperaturas anormalmente altas, ráfagas de viento y condiciones secas. Se espera que los riesgos continúen durante la semana, ya que ráfagas de hasta 96 km/h (60 mph) probablemente lleguen a las llanuras orientales de Colorado el martes. Partes de Texas, Nuevo México y Kansas también estuvieron bajo advertencias de bandera roja.

La lluvia ya había comenzado el domingo en el Área de la Bahía de San Francisco, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre posibles riesgos de inundación.

Los meteorólogos informaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, el norte del condado de Shasta —incluidas partes de la autopista Interestatal 5— y sectores de la Cordillera Costera del estado podrían registrar hasta 2,4 metros (8 pies) de nieve antes de que la tormenta atraviese la zona a última hora del miércoles.

Los meteorólogos añadieron que la nieve intensa, el viento y la baja visibilidad también podrían hacer que las condiciones de viaje fueran peligrosas, casi imposibles.

La policía del condado Shasta señaló en una publicación en redes sociales: “Ha parecido ‘primaveral’ lo que va de 2026, pero el invierno está listo para demostrar que aún no ha terminado del todo”.

Más al sur, residentes del área de Los Ángeles en algunos vecindarios afectados por los devastadores incendios forestales del año pasado estaban bajo una advertencia de evacuación hasta el martes debido al potencial de flujos de lodo y escombros. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó a los equipos de emergencia y a los departamentos de la ciudad estar listos para responder ante cualquier problema.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.