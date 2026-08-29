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AP Fotos: Los incendios arrasan la pintoresca costa de Big Sur, California

El incendio Plaskett se desató el miércoles en un terreno escarpado en el condado de Monterey, junto a la Autopista 1. Las autoridades cerraron brevemente un tramo de la pintoresca ruta costera el jueves por la tarde, mientras los bomberos se apresuraban a evitar que las llamas avanzaran por los cañones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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