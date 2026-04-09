Medias Blancas de Chicago regalarán gorras con tema papal en homenaje a León XIV

Los Medias Blancas de Chicago rendirán homenaje a uno de sus aficionados más famosos al ofrecer gorras con temática papal a algunos de los asistentes al partido del 11 de agosto contra los Rojos de Cincinnati.

El equipo distribuirá una cantidad limitada de gorras con forma de mitra papal, con el logotipo del equipo en el centro. Estarán disponibles para aficionados en ciertas secciones que los Medias Blancas denominaron “bancos”. Para recibir las gorras, las entradas deben comprarse directamente con el equipo y no en reventa.

El papa León XIV es originario de Chicago y aficionado de los Medias Blancas desde hace mucho tiempo. Asistió al juego inaugural de la Serie Mundial de 2005 contra los Astros de Houston en Chicago desde la Sección 140, Fila 19, Asiento 2, mientras su equipo favorito vencía a los Astros 5-3 para encaminarse a una barrida en cuatro juegos y su primer título desde 1917.

Los Medias Blancas presentaron en mayo una instalación gráfica cerca del asiento para rendir tributo al pontífice y a ese momento. La obra, en forma de pilar, muestra al papa León XIV saludando con la mano, junto con una imagen de la transmisión televisiva en la que aparece el futuro pontífice sentado con su buen amigo Ed Schmit y el nieto de éste, Eddie.

Rate Field albergó en junio un evento para celebrar su elección como el primer papa estadounidense. Un mes después, en una ceremonia previa al juego en que se rindió tributo al equipo de 2005, el astro de los Medias Blancas Paul Konerko recibió una camiseta firmada por el papa, un regalo de un número 14 a otro.

El papa León XIV rompió el protocolo del Vaticano al ponerse una gorra de los Medias Blancas el año pasado. Cuando una persona le gritó "vamos Cachorros" en octubre pasado, el pontífice respondió "¡Perdieron!". Y hace apenas unas semanas levantó el pulgar hacia una persona que gritó: “¡Dios bendiga a los Medias Blancas!”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.