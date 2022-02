Kelly Stafford, la esposa del quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, había dado a luz recientemente a su tercer hijo cuando notó los síntomas por primera vez. Al salir de recibir un masaje, se sintió mareada y aturdida. Los síntomas remitieron rápidamente, pero regresaron una semana después.

“Esta vez, estaba cargando a nuestra hija, Hunter, que era solo una bebé”, relató Stafford más tarde en un ensayo para ESPN. “La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor y sentí que me iba a caer. Casi le tiro a Hunter a Matthew, porque no quería que se cayera conmigo.

En una visita a la sala de emergencias, Stafford recibió medicamentos para el vértigo, que no le hicieron ningún efecto. Una resonancia magnética finalmente mostró que Stafford sufría de un neuroma acústico, un tumor cerebral no canceroso también conocido como schwannoma vestibular, que afectaba algunos de sus nervios craneales y le causaba los síntomas.

Stafford, que presenta el podcast The Morning After with Kelly Stafford, narró su su diagnóstico, tratamiento y recuperación en las redes sociales. En abril del año pasado, compartió una publicación de Instagram después de obtener un escaneo limpio, dos años después de ser diagnosticada por primera vez. Estuvo en el campo el domingo 30 de enero celebrando con su esposo después de que los Rams derrotaran a los San Francisco 49ers para avanzar al Super Bowl, que se lleva a cabo este 13 de febrero.

Los neuromas acústicos son raros y representan menos del 1 por ciento de los tumores cerebrales, según escribe el médico James Naples para Harvard Health. Se diagnostican en 2.000 a 3.000 personas anualmente, una incidencia de 1 por 100.000 por año, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine. Los síntomas comunes incluyen pérdida de audición en un lado (progresiva o repentina), zumbidos en los oídos, problemas de equilibrio y mareos, como fue el caso de Stafford. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía o radiocirugía, durante las cuales el tumor se trata con radiación en lugar de un procedimiento quirúrgico.

En el caso de Stafford, le dijeron que sería necesaria una cirugía para extirpar el tumor. “Estaba aterrorizada”, escribió más tarde en ESPN. “...¿Qué tal si sacaban esta cosa y algo salía mal? ¿Y si pasa algo antes de eso? Mi mayor temor es no estar aquí y no estar aquí para criar a mis hijas”. (Ella y su esposo ahora tienen cuatro hijos; las dos mayores, Sawyer y Chandler, nacieron en marzo de 2017, su hija Hunter los siguió en agosto de 2018 y la menor, Tyler, nació en junio de 2020, 14 meses después de la cirugía de Stafford)

Stafford también temía algunos de los posibles efectos del tumor, como pérdida de audición o parálisis facial, que pueden ser causados por el propio tumor o por la cirugía de extirpación. En una publicación de Instagram que anunciaba el diagnóstico, hecha el 3 de abril de 2019, Stafford escribió: “Mentiría si dijera que no estaba completamente aterrorizada por la cirugía cerebral. Lo estoy. Tengo miedo de que me abran la cabeza, tengo miedo de perder la audición, tengo miedo de perder la función facial, tengo miedo de cosas mucho peores que podrían pasar y tengo miedo de no tomarme el tiempo que necesito para recuperarme debido a la culpa que podría sentir por estar ausente para mis hijas por demasiado tiempo. Les digo todo esto para pedirles oraciones y apoyo”.

La cirugía de Stafford se llevó a cabo más tarde en abril de ese año. Originalmente, se suponía que el procedimiento duraría seis horas, pero ella les dijo a sus seguidores en las redes sociales que había durado el doble. En los días siguientes, compartió actualizaciones sobre su recuperación, y en cierto punto escribió sobre el “dolor y los dolores de cabeza masivos” que experimentó después.

Según la Clínica Cleveland , un centro médico sin fines de lucro en Cleveland, Ohio, aproximadamente la mitad de las personas con tumores pequeños a medianos que tienen buena audición antes de la cirugía conservan su audición después del procedimiento. Ese fue el caso de Stafford, quien anunció en mayo de ese año que su cirujano había logrado preservar su audición.

“Aquí estoy”, escribió más tarde ese mismo mes. “Sana y viva y más que agradecida por cada día. Disfrutando de mi esposo y mi familia y acostumbrándome a mis nuevas normas. Me di cuenta de que realmente no me gusta viajar en autos, especialmente en el asiento trasero... una excusa perfecta para ir siempre en el asiento delantero. No me gustan los restaurantes ruidosos y concurridos tanto como antes, y también me cuesta trabajo estar en áreas con mucha gente en movimiento (centros comerciales, aeropuertos, etc.). Usaré tacones, pero con precaución por mí y por todos los que me rodean. Me he acostumbrado a decirle a la gente que tengo un poco de ‘dificultad auditiva’, y les doy abrazos, pero deben tener en cuenta que puedo llevármelos conmigo si no se quedan completamente quietos mientras tanto”.

En la misma publicación, agradeció a Matthew Stafford por su apoyo durante su diagnóstico y recuperación, y escribió: “Gracias, Matthew. Gracias por cuidar de mí y de nuestra familia y siempre ponernos primero. Gracias por ser siempre mi apoyo y mantenerme tranquila durante el momento más difícil de mi vida. Tengo suerte de conocerte y de que seas el hombre que eres... pero sobre todo, tengo suerte de que me hayas elegido para construir una vida. Gracias”.

Matthew y Kelly Stafford luego de que los Rams derrotaran a los 49ers el 30 de enero del 2022 (Christian Petersen/Getty Images)

En septiembre del año pasado, Kelly Stafford recibió a su propia madre, Leslie Hall, en su podcast The Morning After with Kelly Stafford, para tener una conversación sobre crianza, en la que recordaron la enfermedad y la cirugía de Stafford. Recordando el momento en que su hija le contó sobre su diagnóstico, Hall dijo: “Me quedé atrapada en la [parte] del tumor cerebral. Seguiste explicando de qué tipo era, pero me tomó un momento pasar de la parte de que tenías un tumor cerebral … No podía creerlo. Me tomó un tiempo procesar el hecho de que era un neuroma acústico y que era benigno. ‘Benigno’ fue lo más importante”.

“Eres fuerte”, le dijo Hall a Stafford. “Eres muy fuerte. Pasaste por mucho. Tu cerebro tuvo que volver a reconfigurarse y volver a aprender por completo. Fue mucho, y fue duro, y estaba tan orgullosa de ti … La forma en que tú y Matthew enfrentaron eso, desde el momento en que me lo dijiste hasta el momento en que te vimos por primera vez después de que todo terminó, fue un periodo difícil”.