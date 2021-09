La sobrina de Donald Trump le ha "agradecido" por "vender" su libro en medio de sus continuas represalias por una historia del New York Times sobre sus declaraciones de impuestos.

Mary Trump dice que su "cosa favorita" sobre el expresidente que la demandó y el periódico por sus informes es que utilizó "extensivamente" partes de su libro, Too Much and Never Enough.

En una entrevista con el podcast de The Daily Beast, The New Normal, le dijo a Molly Jong-Fast: “Probablemente lo que más me gusta de la demanda es que cita extensamente el artículo del Times, que describe todas las cosas horribles que Donald había hecho, y luego cita extensamente de mi libro".

"¡Gracias! ¿Debería estar enojada o debería enviarle flores por vender más libros para mí? Creo que es lo último", dijo Mary al podcast, que estuvo disponible a partir del viernes. "Donald y Meghan McCain son como mis mejores vendedores".

Sus comentarios siguen a una demanda presentada por Trump el martes, alegando que el New York Times " convenció" a su sobrina separada de entregar información sobre la riqueza y los asuntos fiscales de la familia Trump, que violaban un acuerdo de conciliación de no hacerlo.

Según los informes, la demanda alegaba que The Times sabía que la Mary Trump estaba rompiendo un acuerdo de conciliación que le impedía entregar información confidencial y que estaban llevando a cabo una "venganza" contra él.

El periódico pudo poner en duda las afirmaciones del expresidente sobre su propia valía, además de las irregularidades financieras, después de que el difunto padre de Trump, Fred, supuestamente entregó a su hermano 413 millones de dólares (£ 302), incluso a través de planes de evasión de impuestos.

Según los informes, Trump está buscando "daños por una cantidad que se determinará en el juicio, pero que se cree que no es menos de cien millones de dólares".

Mary Trump, quien en su libro el año pasado se identificó como la fuente de la información, le dijo a MSNBC que el expresidente era un "perdedor" por presentar la demanda, y le dijo a The Daily Beast que en realidad era un "p *** * ing perdedor”.

Ella agregó en su entrevista con The New Normal que la demanda estaba "condenada al fracaso porque es muy mala", y que no hubo violación de su acuerdo de conciliación.

Información adicional de The Associated Press.