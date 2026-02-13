Maestros llegan a acuerdo para poner fin a huelga en San Francisco

Los maestros de San Francisco han alcanzado un acuerdo provisional con el distrito escolar para poner fin a su huelga, la primera de este tipo en casi 50 años.

Las escuelas reabrirán para el personal el viernes y para los estudiantes el miércoles, después de dos días festivos, informó la superintendenta del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, Maria Su.

Funcionarios del distrito tenían previsto celebrar una conferencia de prensa más tarde el viernes para compartir detalles del acuerdo.

La huelga de unos 6.000 maestros de escuelas públicas comenzó el lunes. El distrito había cerrado sus 120 escuelas y dijo que ofrecería estudio independiente a algunos de sus 50.000 estudiantes.

Los maestros se fueron al paro después de que las negociaciones no lograran alcanzar un nuevo contrato. Exigían salarios más altos, más beneficios de salud y más recursos para estudiantes con necesidades especiales.

El sindicato y el distrito habían estado negociando durante casi un año, y los maestros reclamaban atención médica familiar totalmente financiada, aumentos salariales y la cobertura de puestos vacantes que afectan la educación especial y los servicios.

El sindicato pidió un aumento del 9% en dos años, lo que significaría 92 millones de dólares adicionales al año para el distrito. Afirman que ese dinero podría salir de fondos de reserva que podrían redirigirse de vuelta a las aulas y a los planteles escolares.

El distrito escolar, que enfrenta un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una crisis financiera, rechazó la idea. Respondió con un aumento salarial del 6% pagado a lo largo de tres años. Su indicó que la oferta también incluye bonificaciones para todos los empleados si hay un superávit para el año escolar 2027-28.

Un informe de un panel neutral de verificación de hechos, publicado la semana pasada, recomendó un compromiso de un aumento del 6% en dos años, en gran medida alineándose con los argumentos del distrito de que tiene limitaciones financieras.

El sindicato sostuvo que los maestros de San Francisco reciben algunas de las contribuciones más bajas para sus costos de atención médica en el Área de la Bahía, lo que empuja a muchos a irse. Su explicó que el distrito ofreció dos opciones: que el distrito pague el 75% de la cobertura de salud familiar al proveedor de seguros Kaiser u ofrecer una asignación anual de 24.000 dólares para que los maestros elijan su plan de atención médica.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.