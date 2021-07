Una línea de Vengadores: final del juego provocó la aterradora conclusión del final de Loki .

Con el sexto y último episodio lanzado el miércoles (14 de julio), los fanáticos han estado descubriendo cuáles de sus muchas teorías se han hecho realidad y están reaccionando con bastante entusiasmo .

Muchos creían que llegaría el próximo villano al estilo Thanos, preparando futuras películas Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Ant-Man and the Wasp: Quantumania .

* Siguen spoilers - has sido advertido *

Resulta que tenían razón .

El clímax del episodio ve a Sylvie (Sophia Di Martino) iniciar otra Guerra Multiversal después de matar a He Who Remains y enviar a Loki (Tom Hiddleston) a otra línea de tiempo donde gobierna la contraparte malvada de He Who Remains, muy probablemente llamada Kang.

En Vengadores: final del juego, cuando se habla de los intentos de Thanos de acabar con la mitad de la humanidad, Tony Stark (Robert Downey Jr) dice: "Si te metes con el tiempo, tiende a estropearse".

Si bien es posible que la línea no haya tenido la intención de presagiar ningún evento futuro en Marvel Cinematic Universe (MCU), ciertamente actúa como un amortiguador de lo que está a punto de suceder en el MCU.

Las palabras de Stark suenan verdaderas desde más allá de la tumba, aunque, quién sabe: ¿tal vez esté vivo en esta línea de tiempo?

Todo esto no sólo se explorará en futuras películas de MCU: el propio Loki tomará el centro del escenario para otra temporada de su propio programa, que se reveló inesperadamente al final del episodio .

Loki está disponible para transmitir en Disney Plus.