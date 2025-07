Lin-Manuel Miranda destinará 10o aniversario de "Hamilton" a beneficio de migrantes

Lin-Manuel Miranda planea utilizar el décimo aniversario de su musical de Broadway y fenómeno cultural galardonado “Hamilton” como una recaudación de fondos para una coalición de organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a inmigrantes.

Se espera que la función del 6 de agosto de "Hamilton" en el Teatro Richard Rodgers de Broadway recaude alrededor de 3 millones de dólares para la coalición Immigrants: We Get the Job Done, que incluye 14 organizaciones sin fines de lucro que van desde Hispanic Federation y National Immigration Law Center hasta Haitian Bridge Alliance y Tahirih Justice Center. La donación provendrá de Miranda, la Familia Miranda y el Fondo Familiar Miranda, y del elenco de "Hamilton".

Miranda comentó a The Associated Press que parecía un homenaje adecuado a "Hamilton" y su inspiración, el Padre Fundador Alexander Hamilton, aunque reconoce que Hamilton no se habría llamado a sí mismo inmigrante.

"Su narrativa en nuestro país refleja en cierto modo la historia de un inmigrante", dijo Miranda. "No creció aquí. No vino de Inglaterra. Vino del Caribe, escapando de circunstancias difíciles. Y realmente ayudó a conformar este país".

Miranda reveló algunos planes para el espectáculo especial de aniversario de "Hamilton", un evento solo por invitación, y la recepción previa a la función que él mismo organizará. Los fans ya conocen las posibilidades después de ver el medley especial de "Hamilton" en los Tony en junio. Incluso el público estará "lleno", dijo, ya que cada actor que haya actuado durante la temporada de Broadway del espectáculo será invitado a estar entre el público para ver al elenco actual de Broadway esa noche. "Estamos trabajando en algo especial para el saludo final y otra cosa especial después de eso", dijo Miranda. "Eso es todo lo que puedo decir".

La mayoría de las invitaciones han sido para ganadores seleccionados de un sorteo de Prizeo, donde los participantes donaron al menos 10 dólares a la coalición de Inmigrantes. Unos pocos paquetes VIP, que van desde 2.500 a 10.000 dólares, estarán disponibles el jueves a través de la Hispanic Federation, y sus ingresos también destinados a la coalición.

"Uno de los mayores exportes de Estados Unidos -- al menos para mí al crecer -- fue la narrativa de la inmigración", dijo Miranda. "Muchas personas que conozco... vinieron a este país desde otro lugar buscando una vida mejor y luego ayudaron a mejorar este país al estar aquí. Y creo que esa es una de las mayores promesas, una de las mejores cosas del experimento estadounidense, y continuaré luchando por eso y apoyando a las organizaciones que están ayudando a esa causa".

Organizaciones que atienden a inmigrantes dan la bienvenida a #Hamilten

Las organizaciones sin fines de lucro que se beneficiarán de las donaciones generadas por el décimo aniversario de "Hamilton", apodado #Hamilten, dicen que las donaciones y el aliento son muy necesarios ahora.

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump se movió rápidamente para cumplir con las promesas de "¡Deportación Masiva Ahora!", de su campaña. Su administración ha alentado a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a detener y deportar personas rápidamente, incluso a países donde nunca han estado, para controlar la inmigración ilegal.

El presidente y director general de la Hispanic Federation, Frankie Miranda, quien no tiene parentesco con Lin-Manuel Miranda, dijo que se siente alentado por las más de 125.000 personas que han donado a la recaudación de fondos de "Hamilton". "Creo que es el comienzo de lo que podría ser un movimiento increíble de filantropía y donantes individuales, básicamente diciendo, '¡Ya basta!", dijo. "También lo hemos visto en las diferentes manifestaciones de personas en todo el país, donde expresan su preocupación y frustración en las calles".

Hispanic Federation ha perdido millones en financiamiento federal, ya que la administración Trump recorta el apoyo a iniciativas de desarrollo laboral y trabajo de justicia ambiental, dijo Frankie Miranda. También ha visto a algunas corporaciones retirar su apoyo financiero porque temen represalias de la administración Trump. "Necesitamos ideas audaces como 'Hamilton' donde todos sientan que pueden respaldarlo", dijo.

Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, otro miembro de la coalición, dijo que las donaciones ayudarán a su grupo a continuar brindando servicios legales comunitarios a individuos, al tiempo que persiguen demandas como su desafío a la orden ejecutiva de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento a algunos niños nacidos en Estados Unidos.

"En este momento, cuando tantas personas tienen miedo de hablar y apoyar a las comunidades vulnerables, que Lin-Manuel Miranda esté dispuesto a usar la plataforma de 'Hamilton' solo muestra verdadero liderazgo y valentía", dijo Kohli. "Y espero que más donantes den un paso adelante y apoyen nuestro sector. Somos el muro de contención entre el autoritarismo y la democracia".

Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, dijo que su organización sin fines de lucro planea usar las donaciones de la coalición para apoyar su iniciativa Defending Democracy, que informa a los inmigrantes sobre sus derechos y utiliza la ley como "un baluarte contra acciones inconstitucionales llevadas a cabo por esta administración".

Matos lo ve como un momento de "círculo completo" usar fondos generados por "la historia de uno de los Padres Fundadores de nuestra nación, que él mismo fue un inmigrante indigente, que a través de su propio esfuerzo, determinación y su brillantez, se abrió camino".

"Era alguien que pensaba profundamente sobre la democracia de esta nueva nación", agregó. "¿Qué mejor manera de honrar a Hamilton y expresar nuestra gratitud por estos recursos?".

“Los inmigrantes: Hacemos el trabajo” resonó sorprendentemente

Para Lin-Manuel Miranda, el hecho de que la gente siga fascinada por "Hamilton" a una década de su estreno también lo deja sintiéndose agradecido.

Y sigue sorprendido por la resonancia que tiene su famosa frase de “Immigrants: we get the job done” (Los inmigrantes: Hacemos el trabajo), una frase compartida en el espectáculo por Hamilton y el oficial militar francés Marqués de Lafayette en la Batalla de Yorktown.

"Pensé que no era gran cosa", dijo. "Pero desde el momento en que se presentó en el escenario, la reacción del público fue tan alegre tan solo ante la enunciación de ese simple hecho. Es una de las cosas que simplemente me anima y me da esperanza. En estos tiempos oscuros, todavía recibe un gran aplauso".

El aplauso es tan fuerte que aún requiere que el espectáculo agregue un poco música para esperar a que el público se calme antes de continuar con la canción "Yorktown". Miranda lo atribuye al hecho de que muchos estadounidenses están solo a una o dos generaciones de un inmigrante.

"Es la misma razón por la que esa protesta de No Kings superó en número al desfile militar que ocurría el mismo día", dijo. "Todavía hay muchas personas que creen en la decencia básica y en tratar a las personas que vienen aquí -- a menudo desde situaciones realmente difíciles -- con humanidad".

La cobertura de la Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. Para toda la cobertura de filantropía de AP, visite https://apnews.com/hub/philanthropy.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.