Lewis Hamilton critica decisión de la F1 de reprender a Sebastian Vettel por camiseta LGBTQ+

Lewis Hamilton ha señalado al organismo rector de la Fórmula 1 después de criticar su decisión de reprender a Sebastian Vettel por usar una camiseta en apoyo de la comunidad LGBTQ+, calificando a la decisión de “disparates”.

El cuatro veces campeón del mundo, Vettel, lució una camiseta con el arcoíris y la frase "mismo amor" durante el himno nacional húngaro el domingo.

Según las reglas de la FIA, los conductores pueden llevar un mensaje que transmita la iniciativa We Race As One del deporte durante la ceremonia previa a la carrera. Pero hay que quitarse esa ropa para el himno nacional.

Vettel fue citado para hablar con los administradores. Explicó que se olvidó de quitarse la camiseta debido al inicio de la lluvia.

Valtteri Bottas Carlos Sainz y Lance Stroll también fueron amonestados por no quitarse las camisetas de We Race As One.

Vettel, quien fue despojado de su segundo lugar en el Gran Premio de Hungría luego de una infracción de combustible, dijo a Sky Sports: “Estaría contento si me descalifican. Pueden hacerme lo que quieran, no me importa. Lo haría de nuevo".

En un mensaje ahora eliminado en Instagram, Hamilton publicó su apoyo a Vettel.

El piloto británico, de 36 años, dijo: “Muy orgulloso de este tipo. No hay ninguna regla que diga qué color de camisa puedes usar y apoyar a la comunidad LGBTQ+ no es reprochable. Esto es una tontería. Bien hecho, Seb. Me uniré la próxima vez con la misma camiseta".

Más tarde, Hamilton actualizó su publicación, escribiendo: “Me encanta ver a este Seb apoyando a la comunidad LGBTQ+. El amor siempre gana”.

Hamilton se dirige a las vacaciones de verano del deporte con una ventaja de ocho puntos sobre Max Verstappen luego de la caótica carrera del domingo.

El siete veces campeón del mundo corrió del último al tercer lugar, subió al segundo lugar luego de la descalificación de Vettel, con un impulso de recuperación supremo.

Ahora usará el descanso de cuatro semanas para recargar sus baterías después de revelar que sufría los síntomas del Covid-19 prolongado.

Hamilton, que contrajo el virus hace ocho meses, fue examinado por un médico del equipo Mercedes durante 30 minutos después de sentirse mal después de la carrera.

El equipo Mercedes de Hamilton mantuvo la ventaja sobre Red Bull en la ronda final antes del cierre a mitad de período del deporte.

El británico tenía el control de la carrera, pero se vio obligado a luchar después de que Mercedes eligiera dejarlo con neumáticos de lluvia para el reinicio.

Hamilton dijo: “Les digo que definitivamente ha sido un trabajo duro para nosotros. Pero este fin de semana ha sido muy fuerte, y (es) definitivamente sorprendente ver lo fuertes que hemos sido en comparación con Red Bull.

“Seguimos presionando y luchando y estoy muy honrado de poder correr para un equipo como este. Aprendemos de estos errores, desafortunadamente, desearíamos que no sucedieran, pero no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas".

La temporada comienza de nuevo en Spa-Francorchamps en Bélgica el 29 de agosto para las 12 rondas programadas finales.