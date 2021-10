Cuando Meredith Markworth-Pollack empezó a trabajar en Impeachment: American Crime Story, estaba decidida a que el ahora infame vestido azul de Monica Lewinsky fuera tan discreto como cuando se compró. La diseñadora de vestuario estudió fotografías de pruebas de la prenda original (que Lewinsky había comprado en Gap) antes de recrear un estilo similar.

“El vestido azul es literalmente lo primero por lo que todo el mundo quiere preguntar. Pero creo que es en verdad hermoso, la forma en que Sarah Burgess lo escribió en el guión, en el sentido de que es tan insignificante que la mayoría de la gente lo pasa por alto”, dice Markworth-Pollack. “Era un vestido azul marino, y casi parece negro en la cámara, así que la gente espera este gran momento, pero no es así.”

La diseñadora de vestuario dice que no es hasta más adelante en la serie, “cuando lo vemos en el suelo del armario [de Lewinsky] y Linda pregunta por él, cuando nos damos cuenta de que es el vestido. Creo que está muy bien interpretado porque esta serie está cambiando la narrativa de que Mónica solo es conocida por un vestido azul”.

El vestido azul en cuestión -al igual que el guante de OJ o el traje rosa de Chanel de Jackie O- ha pasado a ser una de las prendas más memorables de la historia, no por su valor estilístico, sino por el papel que desempeñó en un escándalo sin igual. Se convirtió en la prueba decisiva que demostró que la vehemente negación de Clinton del asunto - “No tuve relaciones sexuales con esa mujer”- era pura ficción. (“Pusimos una mancha en el traje, pero no quiero entrar en eso”, dice Markworth-Pollack sobre ese detalle particular de la producción).

No quiere entrar en ello porque Impeachment no trata de volver a contar las minucias salaces del asunto Clinton-Lewinsky. La última entrega de la colección American Crime Story de Ryan Murphy -que ya abordó el juicio de OJ Simpson y el asesinato del modisto italiano Gianni Versace- retoma los acontecimientos que condujeron a la destitución del presidente Bill Clinton en 1998, centrándolos en la perspectiva de Lewinsky.

En muchos sentidos, trata de corregir los errores de la imagen que los medios de comunicación dieron de la entonces becaria de 22 años de la Casa Blanca. Protagonizada por Beanie Feldstein, de Lady Bird y Booksmart, como la becaria de la Casa Blanca Lewinsky, también cuenta con Sarah Paulson (Ocean’s 8, Bird Box) como la amiga y traidora de Lewinsky, Linda Tripp, y Clive Owen (Children of Men) como Clinton. Lewinsky, que una vez dijo a Vanity Fair: “Es hora de quemar la boina y enterrar el vestido azul. Y seguir adelante”, fue productora ejecutiva de la serie y echó un ojo a los guiones.

Markworth-Pollack estaba en el instituto cuando se produjo el escándalo, pero lo recuerda igualmente. “Recuerdo que, cuando la historia estalló, las noticias se volvieron locas: El sensacionalismo. Pero a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta de que Monica y yo no estamos tan lejos en edad. Ella tenía un aspecto tan maduro y se comportaba de una manera tan madura y se vestía como alguien de 40 años o algo así, que la gente no se daba cuenta de que era tan joven. Pero, por supuesto, recuerdo la forma en que fue avergonzada en los medios de comunicación.”

El nivel de atención de la prensa sobre la historia tuvo una ventaja para la diseñadora de vestuario: “Tanto el aspecto cotidiano de Monica como el de Linda fueron realmente captados por los paparazzi una vez que la historia salió a la luz. A partir de ese momento tuvimos cientos de fotos cada vez que salían de casa”. El reto, por tanto, no consistía tanto en imaginar lo que podrían haber llevado los personajes centrales, sino en “cotejar las fotos y decidir qué libertades nos íbamos a tomar”, dice. “En cierto modo es más fácil, ya que todo lo que necesitas está ahí. No he trabajado en un programa en el que haya replicado la ropa de personas reales, pero entonces sientes la presión de hacerlo bien.”

Lewinsky fue una ventaja en este sentido, ya que ofreció su “increíble memoria fotográfica” para ayudar a Markworth-Pollack y al departamento de vestuario. “Era capaz de anotar exactamente qué diseñador llevaba en las fotos. También tenía un par de prendas muy especiales que llevaba en esa época y que nos prestó: acabamos utilizando un vestido floral de Gap que era suyo en el noveno episodio.”

Lewinsky creció en Beverly Hills, California, y, como la mayoría de los veinteañeros, le gustaba seguir las tendencias de la moda. Su mochila de nylon de Prada (un accesorio icónico de la época) aparece en el primer episodio cuando el FBI la aborda en un centro comercial. “También tenía todos esos bolsos de Kate Spade, así que encontramos los bolsos y los abrigos exactos”, dice Markworth-Pollack.

Retratar ese amor por la moda era importante para la diseñadora de vestuario, que dice que es lo que hace que el personaje se distinga en su entorno. “Cuando tomas a esta persona y la pones en medio de un mar de hombres de 40 y 50 años en la Casa Blanca y en el Pentágono, teníamos que hacerla resaltar”, dice. “No se trataba de un vestido rojo brillante que llamara demasiado la atención, sino de algo sutil. Lo hicimos a través de siluetas y patrones.”

Los “trajes monótonos”, como los describe Markworth-Pollack, tuvieron que ser adaptados de los estilos encajonados del Ala Oeste en los años noventa. “Conseguíamos estos trajes vintage de los 90 y se comían vivos a nuestros actores”, dice. “No podíamos ponerlos así en cámara porque parecían una parodia de sí mismos. Así que desmontamos estos trajes y algunos incluso fueron hechos a medida”.

A la hora de vestir a Edie Falco (The Sopranos) como la primera dama Hilary Clinton, Markworth-Pollack diseñó looks pulidos que “le sirvieran de armadura”. “Siempre estaba ‘hecha’ y guardando las apariencias: incluso cuando su trabajo se desmoronaba, salía todos los días arreglada de punta en blanco”. Es una actitud de “si parece que no pasa nada, entonces no pasa nada”, dice el diseñador.

El presidente es famoso por llevar trajes de Armani hechos a medida, lo que no dejaba mucho espacio para los adornos del equipo, pero cuando se trataba de las corbatas de Clinton, el departamento de vestuario podía divertirse un poco. “Ese hombre hizo algunas elecciones de corbata muy extrañas”, bromea Markworth-Pollack, señalando que “para la declaración, llevó esta corbata azul marino brillante y de lunares. Es una corbata muy graciosa para un evento tan serio”, se maravilla. El equipo buscó en eBay y Etsy algo similar. “En un mar de trajes de hombre, tienes que divertirte de alguna manera.”

El turno de Paulson como Tripp fue recibido con polémica cuando los espectadores criticaron el programa por ponerle un traje de gorda para interpretar a Tripp, algo de lo que Paulson ha dicho desde entonces que se “arrepiente”. Para vestirla, el equipo tuvo que hacer cada prenda a medida para que el público no pudiera ver las prótesis, “y para ayudar a acentuarlas”, dice Markworth-Pollack. “También para mí con Linda fueron los accesorios, a Linda le gustaba mucho la joyería de oro y por eso tuvimos estas piezas básicas para ella durante todo el espectáculo.”

La reciente obsesión de la moda por los años 90 facilitó la búsqueda de artículos adicionales. “Podíamos salir corriendo y escoger cosas, sobre todo cuando necesitábamos varias”, dice la diseñadora. “Podía ir a Urban Outfitters y coger una sudadera que se parecía a algo de la época.”

Dado que la mayoría de las escenas se desarrollan en entornos formales, no había mucho espacio para la ropa de calle informal, pero Markworth-Pollack y su equipo “introdujeron” algunas prendas clásicas de los 90: Grandes joyas de oro para Tripp, algo de Calvin Klein y una camiseta Rock the Vote para Lewinsky cuando no estaba de servicio. “También teníamos una sudadera de Bum Equipment que Beanie llevaba en una escena. Bum Equipment era una gran marca en los 90, pero Beanie era demasiado joven, no paraba de decir: ‘¿Qué es este ‘gorrito?’.” A Feldstein le gustaba tanto la sudadera que al final pidió quedársela.

Para Markworth-Pollack, lo más desafiante y gratificante fueron los disfraces durante el propio juicio político. “Fue cuando hicimos todas las grandes coincidencias históricas de Mónica: Las escenas en las que testificaba”, dice. “Los paparazzi la seguían a todas partes, así que nos adaptamos a todo a la perfección. Estoy muy orgullosa de ese trabajo.”

Impeachment: American Crime Story se transmite en BBC Two el 19 de octubre a las 21.15 horas.