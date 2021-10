¿Quién podría reemplazar a Laura Kuenssberg como editora política de la BBC?

En general, Laura Kuenssberg es la que informa y sopesa las especulaciones sobre las carreras de los que están en la vida pública; ahora ella, y el venerable cargo que ocupa, es tema de rumores y chismes. Para una institución tan despreciada por aquellos que deberían respetarle, el puesto de editor político de la BBC sigue siendo, a su manera, posiblemente tan significativo como el de arzobispo de Canterbury, o un ministro de gabinete de menor rango, como la Oficina de Escocia. por así decir. La BBC y sus canales de noticias siguen siendo donde el público va para encontrar un relato confiable de lo que está sucediendo, incluso en nuestros tiempos polarizados.

En los últimos seis años turbulentos (Brexit, dos elecciones generales, una pandemia), Kuenssberg se ha comportado con distinción. El hecho de que sea atacada simultáneamente como una miembro izquierdista de la élite metropolitana y como un chivo expiatorio de Johnson, así como una herramienta de varias conspiraciones globales y nacionales en conflicto sugiere que al menos algunos de sus críticos están equivocados (y locos) o que ella es la agente doble más exitosa de la historia. Una vida con una facilidad relativa mayor le atrae al programa de Today.

¿Quién debería sucederla? Existe una ligera convención para esta posición cuasi-constitucional que alterna entre las dos amplias alas de la política, de forma análoga a la forma en que el parlamento de la Cámara de los Comunes suele intercambiar entre laboristas y conservadores. Downing Street, de manera discreta y evidente se interesa por el nombramiento. En las últimas décadas, el ex periodista en jefe de The Guardian , John Cole, fue sucedido durante el mandato de John Major por Robin Oakley, ex editor político de The Times. Él, a su vez, fue sucedido, de manera un poco controversial durante la época de Tony Blair y Alistair Campbell, por el ex editor de The Independent Andrew Marr. En el momento en que David Cameron llegó al poder, Nick Robinson (una vez presidente de los Jóvenes Conservadores) era el hombre parado en el frío afuera del Número 10. Después fue el turno de Laura.

Ese, entonces, es el contexto junto a las negociaciones sobre el futuro de la BBC que ahora se están dando inicio con la secretaria de cultura, Nadine Dorries. Dorries, si a alguien se le ha olvidado, ve a la corporación con el mismo tipo de sospecha y desprecio que los conservadores suelen reservar para los consumidores de ayuda del gobierno y la ópera subvencionada, y ha dicho antes que piensa que la BBC “favorece a los puntos de vista estridentes, izquierdistas, a menudo hipócritas y muchas veces condescendientes que alejan a la gente”.

Por supuesto, la BBC es libre de designar a quien quiera, pero no se puede ignorar el telón de fondo de un gobierno profundamente hostil. ¿Querría la BBC, por ejemplo, nombrar a otro distinguido ex editor de The Independent , Amol Rajan, actualmente ocupado como editor de medios y presentador de Today? Sería la primera persona de color en el trabajo, un momento importante y simbólico, y su periodismo excepcional debería recomendarlo tanto a la BBC como a cualquier otra parte interesada. Lo mismo podría suceder también con el actual editor de economía de la BBC y ex editor político de Sky News, Faisal Islam. Luego está el editor actual de la BBC en Norteamérica, Jon Sopel, quien una vez escribió una biografía quizás demasiado imparcial y con escupulos acerca de Tony Blair a la mitad del Nuevo Laborismo.

¿Podría la tía recurrir a su carismático ex miembro del personal, Robert Peston, el hombre que dio a conocer la historia de Northern Rock, la primicia más importante en años? Sin embargo, tiene la impresión de que su ego podría quedarse atrapado en las puertas de New Broadcasting House. Beth Rigby, editora política actual de Sky News, una dura entrevistadora, sería una buena elección, si no fuera por el momento en que aparentemente rompió las reglas del confinamiento. Cualquiera de Newsnight, como Nick Watt o Channel 4 News, probablemente estaría contaminado por la asociación con sub-marcas de noticias consideradas como sinónimo de marxista-corbynismo por la sede central conservadora.

Todo lo cual deja al joven y ubicuo meteorito y norteño profesional Chris Mason. Es una cara relativamente fresca, tiene ese ambiente regional de moda encima de sí, y una vez fue tan honesto como para declarar que no tenía "la más remota idea" de lo que iba a suceder con el Brexit. Tal vez tenga la oportunidad de subir de nivel la producción política de la BBC y recibir amenazas de muerte.