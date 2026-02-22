Las estrellas llegan a los premios de cine BAFTA del Reino Unido, en fotos

Las estrellas se reunirán el domingo para los Premios de la Academia Británica de Cine, una importante ceremonia de la temporada antes de los Oscar del próximo mes.

Conocidos oficialmente como los Premios de Cine EE BAFTA, los BAFTA son elegidos por miles de miembros de la academia del Reino Unido, integrada por profesionales de la industria, y uno de ellos —el premio a la Estrella Emergente— se selecciona mediante votación pública a partir de una lista de nominados. Los ganadores se llevan a casa el codiciado trofeo de una máscara de bronce.

___

Esta es una galería curada por editores de foto de AP.