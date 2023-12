Las canciones de 2023: “On My Mama”, “Flowers”, “Monaco” y más

Diez de las mejores canciones del año, elegidas por la periodista musical de The Associated Press Maria Sherman.

Las canciones están enumeradas sin ningún orden en particular. Saquen sus audífonos.

“On My Mama”, Victoria Monét

¡Abróchate el cinturón para recibir afirmaciones positivas! Victoria Monét, quien ha sido nominada al Grammy en diez ocasiones y alguna vez fue conocida como creadora de éxitos de Ariana Grande, Fifth Harmony y Chloe x Halle, recibe ahora reconocimiento como solista y lo comparte con las madres que la escuchan. Su exitoso sencillo “On My Mama” es un homenaje cariñoso a su madre y a su hija, con la dulce voz de Monét y una brillante producción de metales. Podría ser el mejor tema de R&B del año, con un gran sampleo del éxito de 2009 de Chalie Boy, “I Look Good”. Se necesita un verdadero talento para tomar prestado un sonido tan reconocible y Monét no sólo logra hacerlo, sino que lo convirtió en propio.

“Monaco”, Bad Bunny

El álbum de Bad Bunny de 2023, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, es un regreso a su sonido pasado, el rap contundente que precedió a su estrellato masivo. Quizás sea un ejercicio para volver a lo básico mientras se desenmaraña de las complicaciones de la fama, el material de la mayoría de las letras de su álbum. En todo caso, la combinación crea una escucha más sobria y precisa, un verdadero éxito en la estelar “Monaco”, una canción de trap latino con una necesidad de velocidad que también se sentía en su álbum debut de 2018 “X 100PRE.” La suave y sombría voz de barítono de Benito domina la pista, al igual que el sonido acelerado de un auto de Fórmula Uno que se fusiona con una producción barroca.

“Flowers”, Miley Cyrus

Hay una delgada línea entre lo valiente y lo cursi cuando se trata de discos pop edificantes. Con demasiada frecuencia, una canción empoderadora con un coro ascendente pierde toda tensión y llega al oído como un postre demasiado dulce. Pero en “Flowers”, de Miley Cyrus, nominada al Grammy y su primer éxito número uno en una década, la superestrella del pop hace que la magia suceda. Es un sencillo de pop retro veraniego lleno de optimismo nacido del divorcio. “No remorse, no regret / I forgive every word you said” (Sin remordimientos, sin arrepentimientos / Perdono cada palabra que dijiste) canta antes de lanzarse a un mantra de autoayuda. Luego, encuentra una solución emocional y una resolución musical en su coro: “I can love me better than you can” (Puedo amarme mejor que tú).

“Boy’s A Liar Pt. 2,”, PinkPantheress y Ice Spice

Es la canción del verano (incluso podríamos decir que del año) y salió en enero. El equipo de ensueño formado por la rapera del Bronx Ice Spice y la heronína del hiperpop-punk PinkPantheress hizo “Boy’s a Liar Pt. 2” un examen a las citas románticas modernas con un gancho innegable. Es tan espacial que alza el vuelo; un remix despreocupado para el momento actual. Además, la pronunciación de “Liar” como “Leo” en el estribillo de la canción es creatividad al nivel de “It’s Gonna Be May”. Totalmente genial.

“I Remember Everything”, Zach Bryan y Kacey Musgraves

El artista country Zach Bryan sabe algo de escribir sobre la soledad del desamor en una canción con una especificidad cortante. Es una de las razones por las que su debut en un sello importante en 2022, “American Heartbreak”, fue nombrado uno de los mejores álbumes del año pasado por AP. Y es parte de la razón por la cual su sencillo de 2023 y primer tema número uno, “I Remember Everything”, es uno de nuestros favoritos de este año. Es una composición confesional, rica y una balada amplificada por su voz sincera y la dulzura del tono de Musgraves.

“Crave”, Paramore

Atrás quedaron los días de pop-punk naranja de la juventud de Paramore. La banda de rock de Tennessee coquetea con el post-punk animado estos días, experimentando con una producción de sintetizadores asimétrica que refleja las ansiedades internas y las fuerzas externas que las aumentan. “Crave” es el reflejo de una banda madura y con impulso que baila alrededor de un riff de guitarra electrizante. Pero en esencia, como en todos los grandes temas de Paramore, la líder Hayley Williams extiende su vasto rango vocal, expresando frustraciones y eliminando deseos equivocados.

“Rush”, Troye Sivan

La canción de apertura y el sencillo principal del tercer álbum de larga duración de la potencia del pop australiano Troye Sivan, “Something to Give Each Other”, es todo falsete, cánticos de camerino y homoerotismo utópico: “I Feel the Rush / Addicted to your touch” (Siento la urgencia/adicto a tu tacto) canta un coro masculino con el pop perfecto de su sencillo principal, “Rush”. La bravuconería se instituye para lograr una especie de sexualidad sudorosa, divertida y ligera sobre ritmos house y EDM. Sivan ofreció a AP una especie de resumen para la canción en una entrevista a principios de este año: “Las cosas están bien. La vida es divertida. El sexo es genial”.

“Dumbest Girl Alive”, 100 gecs

¿Qué fue primero: el huevo o la gallina, 100 gecs o el género hiperpop de Internet? No importa. El dúo formado por Laura Les y Dylan Brady no están en busca de lógica; más bien, su arte musical está impulsado por un caos pixelado. En el caso de “Dumbest Girl Alive”, un corte de su segundo LP “10,000 gecs”, lo único que importa es el nu-metal con bajo y las voces distorsionadas que cantan versos como “Put emojis on my grave / I’m the dumbest girl alive” (Pon emojis en mi tumba / Soy la chica más tonta del mundo). Es la mejor canción de 2023 que suena como si estuviera siendo absorbida por una simulación por computadora, divertida y boba por partes iguales.

“OMG”, NewJeans

En 2023, los grupos de chicas dominaron la conversación del K-pop. A la cabeza está NewJeans, con su sonido nostálgico del año 2000 que se inspira en el R&B y la música pop del cambio de milenio. “OMG” fue el catalizador de su fama, con su adictivo ritmo trap, impulsado por una producción inspirada en el garage de Reino Unido, cencerros finos (lo leíste correctamente) y un pegajoso sintetizador entrecortado que sienta una base sólida, llevado al siguiente nivel por las exuberantes armonías del quinteto. ¡Por Dios!, de hecho.

“Tantor”, Danny Brown

El enfoque absurdo de Danny Brown hacia el rap contemporáneo lo ha convertido en alguien digno de seguirle la pista por años, y “Tantor”, el sencillo principal de su tan esperado sexto álbum de estudio, “Quaranta”, es una prueba. La canción producida por Alchemist es, por momentos, avant-rap de rock progresivo, hip hop retrofuturista, filtrado a través de algo como “Robocop”. Si los cyborgs no son lo tuyo, mira hacia otro lado, pero te estarás perdiendo una de las pistas más encantadoras y ruidosas de 2023.