La transformación de Timothée Chalamet en Bob Dylan

¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre para interpretar a Bob Dylan?

Bastantes, al menos si eres Timothée Chalamet. Durante aproximadamente seis años, Chalamet ha estado trabajando obsesivamente hacia su actuación en “A Complete Unknown” ("Un completo desconocido"). Ha visitado la casa de la infancia de Dylan, aprendió a tocar la guitarra (y la armónica) y se sumergió en la Nueva York de principios de los años 60 donde Dylan emergió, aunque gran parte de ello ha ido desapareciendo.

“Cafe Wha? fue divertido porque tienen a Jimi Hendrix y Bob Dylan pintados a lo largo de la escalera y todo, pero ahora es sólo, como, versiones de Aerosmith”, dice Chalamet, riendo. “Yo estaba como: No creo que esto sea como cuando Bob estaba aquí”.

Chalamet ha estado construyendo su Bob Dylan durante tanto tiempo que se le ha visto interpretar canciones de Dylan mientras estaba disfrazado de Willy Wonka y en el set de “Dune”. Su coprotagonista en “Dune”, Oscar Isaac (quien famosamente interpretó a un músico folk ficticio cercano a Dylan en “Inside Llewyn Davis” ("Balada de un hombre común"), dijo: “Mi primer pensamiento fue que sonaba como una idea realmente mala”.

Isaac ciertamente no fue el único en dudar si Chalamet, o alguien, podría abordar a alguien tan icónico y enigmático como Dylan. Pero la actuación de Chalamet, completa con canto y guitarra, en la película dirigida por James Mangold, que se estrena en cines el 25 de diciembre, ha recibido elogios casi universales. Chalamet ha sido nominado para un Globo de Oro; si fuera nominado y ganara en los Premios de la Academia, el joven de 28 años sería el más joven en ganar el premio al mejor actor.

Incluso Dylan, quien dio notas a Mangold sobre la película, ha dicho: “Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble como yo. O un yo más joven. O algún otro yo”.

El Dylan en cuestión en “A Complete Unknown”, basado libremente en el libro de 2015 de Elijah Wald, “Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties”, es un Dylan joven que apenas comienza su carrera. Al final de la película, que culmina en el Festival de Folk de Newport de 1965, ha pasado de ser un mesías del folk a Judas.

Chalamet conversó recientemente con The Associated Press sobre cómo navegó el mayor desafío actoral de su carrera.

AP: No debe haber un desafío más intimidante para un actor que interpretar a Dylan. ¿Cómo decidiste que querías hacerlo?

CHALAMET: Me gusta cómo planteaste la pregunta inicialmente, que es un desafío. Bob Dylan no es sólo alguien cuyo comportamiento y cuya presencia como figura cultural es icónica, sino, más importante, como pensador, como artista, como formador de la cultura estadounidense durante los últimos 60, 70 años, él es El Tipo de muchas maneras. Obviamente sentí que no puedes acercarte a eso si no estás listo para hacerlo. Igualmente, tuve cinco años para trabajar en esto, o seis, así que no hubo un proceso truncado en ningún punto. Si interpretas a cualquier figura real, es una especie de regalo. Está la realidad de cómo sucedió. Pero con un músico, tu educación se multiplica por dos, o por diez, porque no solo está el registro de lo que él experimentó en su trabajo, sino el sentimiento que puede darte como persona, que para mí, con la música de Bob, fue exponencial. Era indescriptible, para muchas personas, quizás tú mismo. Y ni siquiera intentaría describirlo porque él no lo haría.

AP: ¿Por dónde empezaste?

CHALAMET: Curiosamente, fueron las conferencias de prensa. Esto me llegó en un correo electrónico en 2018. Bob Dylan, para mí, se limitaba al buen amigo de mi padre en Nueva York, quien tenía un llamativo retrato en blanco y negro de Dylan en la pared de su apartamento. No conocía mucho de su música. Ya sabes, cosas como “Blowing in the Wind” o “Time’s They Are a-Changin’” están tan entrelazadas en la cultura estadounidense que, por supuesto, las conocía.

Simplemente, entré a YouTube y antes de que aparecieran canciones, apareció la conferencia de prensa de San Francisco en el 65. Estaba tan fascinado de ver a un artista que era una figura definitiva de los años 60, pero que claramente era tanto un pensador como un artista orientado al público. Es realmente, realmente raro encontrar personas que son pensadores profundos y letristas y artistas que son igualmente artistas orientados al público. Entonces, cuando estos artistas aparecen, como Bob Dylan, o creo que en la cultura de hoy, Frank Ocean, todos tenemos la responsabilidad de apoyar a estos artistas. Por lo general, la naturaleza sensible o lo que quieras llamarlo, alentaría a alguien con un cerebro profundo como ese a no exponerse de esa manera, esa es mi teoría.

AP: ¿Fueron útiles alguno de los documentales?

CHALAMET: Realmente fue “Don’t Look Back” de D.A. Pennebaker. Eso fue una Biblia para mí en esto. Amo, amo, amo esa película. Me encantan los documentales de música. Hay un documental de Lil’ Wayne llamado “The Carter” que tiene todos estos momentos. Es tan especial cuando puedes poner tu cámara en estos artistas musicales cuando están en un momento como Bob estaba en “Don’t Look Back”. Lil’ Wayne en “The Carter” es lo mismo donde están aprendiendo a dar la espalda de alguna manera, pero aún no lo han hecho.

AP: ¿Qué obtuviste de “Don’t Look Back”?

CHALAMET: Lo grandioso de “Don’t Look Back” es que es realmente cruda. No hay gente dando entrevistas frente a la cámara. Es lo que hace grande al libro de Suze Rotolo. Es realmente crudo. Es más crudo que muchos otros libros sobre Bob Dylan. Es muy perspicaz sobre la joven relación que tuvo con Bob. Con un artista de tal relevancia, es importante como actor no simplemente reverenciarlo.

AP: ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra?

CHALAMET: Empecé a tocar la guitarra en “Call Me By Your Name” ("Llámame por tu nombre") porque en esa película rasgueaba los acordes de una canción. Así que tuve, como, una experiencia muy rudimentaria con eso. Creo que en algún momento de 2018 tuve mi primera lección con este gran profesor de guitarra llamado Larry Saltzman quien en algún momento se convirtió menos en un profesor y más en un artista sano durante el COVID. Creo que nos manteníamos cuerdos el uno al otro. Nos conectábamos por Zoom tres o cuatro veces a la semana y tocábamos canciones que nunca llegaron a la película.

AP: ¿Hacia qué canciones te inclinaste?

CHALAMET: Todas. Realmente me gustaron todas. Me gustan las canciones más íntimas como “Girl From the North Country” o “Boots of Spanish Leather” o “One Too Many Mornings” o “Tomorrow Is a Long Time”. Pero también me gustaron “North Country Blues” y “Rocks and Gravel” o “Ballad of Hollis Brown” — cosas donde escuchas el mineral de hierro en la voz de Bob, el North Country en Minnesota, el Hibbing. El Hibbing que cuando visité realmente sentí que estabas en el borde de América, como el borde del mundo. Esas fábricas que están cubiertas de nieve y los caminos helados. Eso, como neoyorquino, simplemente empecé a enamorarme.

AP: Gran parte de la película trata sobre el inicio de la fama de Dylan y su rechazo a las expectativas que otros tienen de él. ¿Pudiste conectar con esa experiencia?

CHALAMET: Sí, absolutamente, de maneras más implícitas de lo que podría ser definitivo. Simplemente lo hago. No sé cómo usar más palabras que eso. Y fue empoderador interpretar a alguien que realmente se deshizo de toda presión.

AP: He oído que mencionaste su discurso de 1963 al aceptar el premio Tom Paine donde dijo “no es un mundo de ancianos”.

CHALAMET: Eso es un joven diciendo: ¿Por qué los ancianos en esta sala son los que definen y quienes determinan quiénes son los futuros jóvenes líderes? Quizás la forma en que lo dijo — hablando sobre la pérdida de cabello de los ancianos como representativa de su vejez (risas) — no fue la forma más amable de ponerlo. Pero lo que estaba diciendo, tiene un elemento de verdad. Y en un momento en que los medios estaban más centralizados o algo así, creo que su actitud hacia eso fue — no sé, no quiero hablar por él.

AP: No has conocido a Dylan, pero ¿has pensado qué le preguntarías si lo hicieras?

CHALAMET: Creo que solo diría gracias, realmente. No gracias por la oportunidad de conocerlo, o gracias por la oportunidad de interpretar el papel. Gracias por su música y su arte y su trabajo.

AP: Viajaste por parte del Medio Oeste de Estados Unidos para seguir sus pasos. ¿Cómo te ayudó eso?

CHALAMET: Pasé tiempo en Duluth y Hibbing y Wisconsin y Chicago. Intenté seguir esos pasos que llevaban a Nueva York donde llegó a principios de los años 60. Eso no fue algún proceso académico. No estaba tratando de excavar la huella exacta y ver si quedaba algo de ADN y qué significaba eso sobre dónde estaba psicológicamente en ese momento. Era simplemente estar en la energía de estos lugares y calmar cierta inseguridad que tenía sobre crecer en el centro de Manhattan en los años 2000 y cómo eso sería diferente de crecer en una zona minera en los años 50 y 60.

Es cierto que ese es un lugar diferente al de hace 60, 70 años — lo cual también me conmovió, honestamente. La metáfora no dicha que estaba sintiendo era: El mundo sigue adelante. Los tiempos están cambiando y las cosas han cambiado. Ser un poeta o artista brillante como Bob no es el remedio para todos.

También tengo esta afinidad personal por estos artistas que vienen del Medio Oeste de Estados Unidos. Kid Cudi es obviamente un artista de hip hop que admiro enormemente y que vino de Cleveland. Está más allá de mí. Porque tuve suficiente dificultad para que mi carrera despegara siendo de Nueva York. Cuando llegué a Hibbing, piensas en el viaje del héroe de este joven.

AP: Pareces alterado por esta experiencia. ¿De alguna manera cambió tu ADN como actor?

CHALAMET: Me siento cambiado por la experiencia. No puedo hablar de la película en sí. El proceso, el esfuerzo de años en ello, la dignidad de interpretar algo que realmente ocurrió. Esas fueron facetas nuevas en mi experiencia como artista. Más allá de eso, la gente hará de ello lo que quiera, lo cual es totalmente justo. Creo que esa es también una gran visión del mundo de Bob. Haz con ello lo que quieras.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.