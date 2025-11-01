Stay up to date with notifications from The Independent

La presidenta de Tanzania gana elecciones disputadas con el 97% de los votos, según datos oficiales

Associated Press
Sábado, 01 de noviembre de 2025 01:53 EDT
TANZANIA-ELECCIONES (AP)

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganó la disputada elección en su país con más del 97% de los votos, según los resultados oficiales anunciados la madrugada del sábado.

La consulta del 29 de octubre estuvo marcada por la violencia, ya que los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades para protestar por la votación y detener el conteo de votos. Se ha desplegado al ejército para ayudar a la policía a sofocar los disturbios. La conectividad a internet ha sido intermitente en la nación de África Oriental.

Dos de los principales rivales de Hassan fueron excluidos de participar en la elección, dejándola prácticamente sin oposición. Se enfrentó a 16 candidatos de partidos más pequeños.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

