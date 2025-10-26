Stay up to date with notifications from The Independent

La policía de Londres arresta a un solicitante de asilo condenado que fue liberado por error

Associated Press
Domingo, 26 de octubre de 2025 05:49 EDT
REINO UNIDO-SOLICITANTE DE ASILO BUSCADO
REINO UNIDO-SOLICITANTE DE ASILO BUSCADO (AP)

La policía de Londres arrestó a un solicitante de asilo condenado que había sido liberado de prisión por error, según anunció el cuerpo policial el domingo.

La Policía Metropolitana indicó que el ciudadano etíope Hadush Gerberslasie Kebatu fue arrestado en el área de Finsbury Park, en el norte de Londres.

Kebatu, quien fue condenado en septiembre por delitos que incluyen agresión sexual a una niña de 14 años, fue liberado de prisión el viernes en un error que ha avergonzado al gobierno.

