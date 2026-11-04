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La noche de las elecciones de medio mandato en EEUU en fotos destacadas

En todo Estados Unidos, candidatos y simpatizantes celebraron victorias, afrontaron decepciones y observaron de cerca cómo los resultados de las elecciones de mitad de mandato empezaban a remodelar el panorama político. ___ Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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