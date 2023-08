Keith Urban habla sobre su incorporación a Salón de la Fama de los Compositores

El jueves, el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville anunció que Keith Urban está entre los miembros que serán incorporados en 2023. La noticia llegó en vivo desde Columbia Studio A, a una cuadra y media de donde se hospedó la superestrella de la música country cuando aterrizó por primera vez desde Australia en 1989, con la esperanza de hacerse de un nombre.

“Es verdaderamente surrealista”, dijo Keith Urban a The Associated Press.

Dijo que si alguien le hubiera dicho, entonces, que algún día sería incluido en el salón, “simplemente no lo habría creído”.

Urban charló con AP poco después del anuncio sobre el oficio de componer canciones, su próximo álbum de estudio que saldrá en 2024, su vuelta a Las Vegas para una residencia prolongada y otros temas.

Las respuestas fueron editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: En tu discurso con el anuncio del Salón, mencionaste que llegaste por primera vez a Nashville en 1989. ¿Este premio te permite reflexionar sobre esos primeros días?

URBAN: Sigo conduciendo por la calle 16 y por Music Row y es como si el tiempo se evaporara. Y estoy de regreso, conduciendo exactamente por la misma avenida para ir a una sesión de composición.

Estaba escribiendo cinco días a la semana en MCA Publishing allí y, por un lado, fue un momento terriblemente difícil para mí porque no era realmente como escribía canciones: estaba sentado en una habitación con un completo extraño, un par de libretas y guitarras acústicas en un cuarto sin ventanas. Así es como se hacía entonces.

Fue un gran campo de entrenamiento para mí, supongo, porque me vi obligado a entrar en un entorno que no era natural para mí. Pero con ello aprendí mucho sobre la composición de canciones. Tan difícil como fue, probablemente es donde aprendí más sobre composición.

AP: Y este es un premio a la composición de canciones, particularmente notable, dada la naturaleza colaborativa de las salas de composición en Nashville y la música country.

URBAN: Ser reconocido como compositor es extraordinario, porque siempre me ha gustado escribir canciones. Cuando realmente comencé a escribir poesía en la escuela, comencé a escribir canciones sólo por el deseo de no quedarme estancado, siempre cantando la canción de otra persona, tocando en bandas de versiones y dándome cuenta de que “esto no va a ninguna parte para mí. Quiero escribir mis propias canciones”.

Una vez le preguntaron a Ed Sheeran: ”¿Cómo se escribe una buena canción?” Y él dijo: “Empieza por las malas”. Y creo que ese es el comentario más verdadero sobre la composición. Tienes que sacar las realmente malas y mediocres del camino para que puedas llegar a las más fuertes y mejores. No hace mucho escribí con Tyler Hubbard sobre una canción llamada “Dancing in the Country”, y esa sesión fue genial. Estoy constantemente aprendiendo sobre composición de canciones por medio de mis colaboraciones.

AP: ¿Qué podemos esperar de tu próximo álbum?

URBAN: Tengo otro sencillo que saldrá en los próximos meses; estamos tratando de elegir entre tres en particular en este momento. La mayor parte del álbum, diría yo, está terminado. Creo que básicamente tengo una canción más para grabar desde cero y luego un montón que sólo necesitan mezclarse. Estoy en las etapas finales del aterrizaje del avión ahora mismo. Un álbum saldrá en algún momento del próximo año.

AP: ¿Cómo lo describirías?

URBAN: Empecé a trabajar en un disco a principios del año pasado. Pasé la mayor parte del año entrando y saliendo del estudio mientras estaba de gira, sólo para llegar probablemente a febrero de este año y mirarlo todo y sentir que realmente no era un grupo de canciones que me estuviera hablando a mí. Supongo que había otro álbum dentro de mí. Fue una sensación extraña. De hecho, nunca me pasó eso con un disco, en el que abandoné dos tercios. Probablemente me quedé con tres de esas 12 o más canciones.

Fue el peor sentimiento de, “está bien, volvamos al caballete. Tengo que entrar allí y empezar a escribir algunas canciones”. Y realmente desde febrero hasta ahora, todo el disco tomó una dirección completamente diferente cuando tuve tiempo de componer. Era el corazón perdido del cuerpo de canciones que había grabado. Y todo comenzó a brotar, ya sabes, y de las tres próximas contendientes individuales que tenemos ahora mismo, yo soy compositor de las tres.

AP: ¿La paternidad aparece como tema en el nuevo álbum?

URBAN: Nunca he escrito sobre eso; no me habla desde el punto de vista de la escritura de esa manera, creo, está en mi espíritu. Me encantan las canciones sobre la esperanza, el anhelo salvaje, el trabajo a través de las cosas y la diversión pura y sin sentido. En esta etapa hay una canción que probablemente terminará en el álbum, se llama “Break the Chain”, y esa es probablemente la canción más personal de todas.

AP: Regresarás a Las Vegas para una residencia en noviembre. ¿Qué te dice ese formato de espectáculo?

URBAN: Hay un poco más de intimidad que trae una conexión diferente, creo, entre el público y yo. También está la producción que puedes construir, que no tiene que poder entrar y salir físicamente de camiones todas las noches, por lo que libera potencial para lo que podemos diseñar. Esa es una gran ventaja para mí.

Y luego está el desafío de cada noche. Tienes muchos fans allí, pero también tienes mucha gente curiosa, gente que viene a Las Vegas y dice: “Está bien, ¿quién está presentándose? ¿A qué espectáculo deberíamos ir? El trabajo es hacer que esas personas sean parte de este momento. Me lleva directamente a los días de tocar en clubs cuando salías al escenario y nadie sabía quién eras. A nadie podría importarle menos que tú seas la banda tocando en la esquina, y tienes que captar la atención de todos. Las Vegas es un poco así para mí. Es emocionante.

AP: Y te tengo que preguntar, hubo un video viral que tomaste en la gira Eras de Taylor Swift donde accidentalmente mostraste a Phoebe Bridgers y Bo Burnham besándose. ¿Se pusieron en contacto contigo?

URBAN: No, nunca escuché de ellos. Pero ¿lo siento Phoebe? ¿Lo siento Bo? ¿Signos de interrogación? Me sentí terrible. Lugar equivocado, momento equivocado.