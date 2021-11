Hailey Bieber reveló que ayudar a su esposo, Justin Bieber, durante su sobriedad ha sido "en extremo difícil" porque le trajo recuerdos de ver a su padre luchar contra la adicción al alcohol y las drogas.

La modelo de veinticuatro años habló en el podcast Victoria's Secret Voices sobre cómo pudo ayudar a Justin en su viaje de sobriedad, pero que significaba tener que ir a “algunos lugares oscuros”.

Justin, de veintisiete años, habló de forma abierta sobre su pasado uso de drogas y problemas de salud mental el año pasado. El padre de Hailey, Stephen Baldwin, luchó antes con la adicción a la cocaína.

Hailey declaró “Hay mucha adicción en mi familia, no solo mi papá, sino muchas otras personas de ese lado de mi familia que luchan con muchas cosas diferentes.

“Mi papá siempre fue muy abierto al respecto y siempre lo aprecié. Siempre estuve muy, muy cerca de mi papá.

"Él siempre fue bastante abierto sobre por qué estar sobrio era lo que funcionaba para él y por qué teníamos que estar sobrios y cómo se ve el comportamiento alcohólico, y de dónde sale eso".

Hailey dijo que su padre tenía problemas en específico con la cocaína, y agregó: “Mirar hacia atrás en los tiempos de uso de drogas y estar en algunos lufares oscuros y tener que regresar allí y hablar sobre eso fue bastante difícil.

“Nunca fui alguien que luchara con ninguna sustancia, pero eso es porque estaba tan consciente de ello por mi papá... Yo pensaba ‘nunca voy a probar [cocaína] porque estoy tan asustada que si lo pruebo una tiempo, podría conducir a otra cosa’".

Después de que la pareja se casó en 2018, Vogue describió a Hailey como "convencida de su vulnerabilidad genética a la adicción".

Su tío, Alec Baldwin, también ha hablado sobre la lucha contra el alcoholismo y la adicción a las drogas en el pasado. Escribió con franqueza sobre el abuso de sustancias en sus memorias de 2017, Nevertheless.

En el podcast de Victoria's Secret, Hailey aseguró que tuvo un "diálogo abierto" con Justin para apoyar su sobriedad.

“Fue como, 'Oye, ¿dónde estás con esto?' He tenido momentos en los que me ponía nerviosa, [al preguntarle a Justin], '¿Estás bien para hacer esto? Porque tuviste un momento en tu vida en el que no estuvo bien para ti y fue un momento muy oscuro para ti'”, agregó.

"Pero él tiene muy buena consciencia de sí mismo cuando se trata de eso y es muy abierto al respecto y eso es todo lo que en verdad puedo pedir".

En una entrevista con la revista GQ a principios de este año, Justin describió la creación de recuerdos en su matrimonio con Hailey como algo "hermoso que tenemos".

“Antes, no tenía algo que esperar en mi vida”, comentó. “Mi vida hogareña era inestable. En realidad, mi vida hogareña no existía. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía a nadie en quien verterme. Pero ahora tengo eso".