Juez ordena a expresidente sudafricano devolver 1,6 millones de dólares en honorarios legales

Un tribunal ordenó el miércoles al expresidente sudafricano Jacob Zuma devolver a la Fiscalía General 28,9 millones de rand (aproximadamente 1,6 millones de dólares) por los honorarios legales incurridos a lo largo de los años en sus litigios privados, incluidos los intereses.

El juez Anthony Millar de la Corte Suprema de Pretoria estableció un plazo de 60 días para que Zuma pague la deuda, estipulando que la fiscalía podría embargar sus bienes, incluido su pensión presidencial, si incumplía.

Zuma, quien fue presidente de Sudáfrica desde 2009 hasta 2018, ha estado involucrado en varios litigios, principalmente relacionados con cargos de corrupción y acusaciones de usar fondos públicos para evadir juicios.

Aunque los honorarios legales de Zuma fueron inicialmente cubiertos por las arcas del Estado, fallos anteriores —del Tribunal Superior de Gauteng en diciembre de 2018 y del Tribunal Supremo de Apelación en abril de 2021— dejaron claro que el dinero de los contribuyentes utilizado para su representación privada debía ser reembolsado.

Los documentos judiciales muestran que los intereses sobre aproximadamente 18,9 millones de rand (alrededor de 1 millón de dólares) son debidos desde el 25 de enero de 2024 hasta la fecha de pago.

En 2021, Zuma cumplió dos meses de prisión por desacato al tribunal tras desobedecer una orden judicial para testificar en una investigación sobre corrupción durante su presidencia. Además, enfrenta cargos de corrupción, crimen organizado, fraude, evasión fiscal y lavado de dinero en relación con un acuerdo multimillonario que el gobierno sudafricano firmó con un fabricante de armas francés en 1999, cuando era un político influyente.

Fue expulsado por su antiguo partido, el Congreso Nacional Africano, en 2024 después de formar un nuevo partido político, el Partido uMkhonto weSizwe, o MKP, que participó en las elecciones nacionales del país.

Horas después de que se anunciara la orden judicial, el MKP dijo en un comunicado que Zuma "se dirigirá a la nación" el jueves, sin proporcionar más detalles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.