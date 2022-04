El médico privado de Johnny Depp relató cómo trató la herida del actor después de que terminara con el dedo amputado en Australia en marzo de 2015.

El Dr. David Kipper dijo durante una declaración pregrabada presentada en la corte el lunes que limpió la herida de Depp luego de un incidente en el que el actor afirmó que su exesposa Amber Heard le arrojó una botella de vodka.

El médico dijo que encontró a Depp sangrando profusamente. Trató la herida, pero dijo que no estaba seguro de cómo se había lesionado Depp.

Un abogado de Heard dijo que Depp le comentó al personal de la sala de emergencias que se había cortado con un cuchillo.

El Dr. Kipper dijo que habló con Heard ese mismo día, pero no notó que ella tuviera ninguna herida. Ella había dicho que Depp la arrojó a una mesa de ping-pong y la empujó contra un refrigerador.

Depp rechazó esas afirmaciones y declaró anteriormente sobre el episodio que “después del incidente en el que Heard arrojó la botella de vodka, arrojó la segunda botella de vodka hacia mí, que cortó la parte superior de mi dedo y rebanó los huesos, fue entonces cuando comencé a sentir lo que yo considero que fue probablemente una especie de crisis, una crisis nerviosa o algo así”.

El Dr. Kipper dijo que, en el transcurso de los seis años que trató a Depp y Heard, nunca vio signos de abuso entre ellos y que ninguno de ellos le informó sobre ningún abuso. El equipo legal de Depp está tratando de establecer el argumento de que si el actor abusó de su ahora exesposa, el Dr. Kipper lo habría sabido.

El médico, que todavía se desempeña como médico de Depp, dijo que aunque limpió la herida de Depp, no lo acompañó al hospital. Les dijo a otros que buscaran la yema del dedo y que un chef la encontró en la cocina.

El Dr. Kipper dijo que Heard estaba molesta, pero que no buscó atención médica de parte de él ni de la enfermera privada Debbie Lloyd.

Agregó que habría documentado cualquier lesión de Heard si hubiera notado alguna después de que Depp informara sobre su lesión en el dedo.

El Dr. Kipper señaló que vio vidrios rotos en la cocina, pero no vio sangre en el vidrio.

El 8 de agosto de 2016, casi tres meses después de que Heard solicitara el divorcio, ella envió un correo electrónico al Dr. Kipper solicitando los registros médicos de diciembre de 2015.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de que Depp demandó a su exesposa en marzo de 2019 argumentando que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post.

El título del artículo de opinión es “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Heard escribió en parte que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que se pronuncian en contra”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Johnny Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.