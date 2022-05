El relato de Johnny Depp sobre la pelea con Amber Heard en la que su dedo fue cortado fue cuestionado por un testigo experto.

El doctor Richard Moore, cirujano ortopédico de Wilmington, Carolina del Norte, le dijo el lunes a la corte que el relato de la pelea de Depp en la que dice que su dedo fue cortado cuando Heard le lanzó una botella de vodka “no es consistente con lo que vemos en el patrón de la lesión descrito o en las fotografías clínicas”.

La controvertida pelea tuvo lugar en Australia, en marzo de 2015.

El juicio por difamación entre Depp y Heard ha comenzado su sexta y última semana en Fairfax, Virginia. La demanda del actor contra su exesposa acusa que ella lo difamó en un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en The Washington Post, titulado “Alcé la voz contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

El equipo legal de Heard cuestionó al doctor Moore, especialista en cirugía de mano, si la lesión en el dedo “ocurrió como resultado de que le arrojaran una botella de vodka”.

Moore respondió que no vio ninguna evidencia de daño en la uña que esperaría ver de una lesión cuando el dedo es golpeado por una botella desde arriba.

Si bien Depp afirma que su dedo fue cortado por una botella de vodka que Heard le lanzó, la actriz testificó que se lastimó cuando estrelló un teléfono contra la pared.

La abogada de Depp, Camille Vásquez, destacó que Depp testificó que su dedo estaba rodeando la barra y que la botella lo golpeó en ángulo, no directamente desde arriba.

El doctor Moore señaló en su testimonio escrito: “No puedo descartar nada por completo ... No puedo descartar que la lesión fuera causada por la puerta de un automóvil ... No puedo decir definitivamente qué causó la lesión”.

Depp dio su propio relato sobre lo que se conoce como “la pelea del dedo amputado” durante su turno como testigo el mes pasado.

El actor alegó que Heard se pusó “furiosa” durante una discusión sobre un acuerdo postnupcial. “No podía dejar de pensar en el hecho de que yo estaba en este acuerdo postnupcial y que la estaba tratando de engañar para que esencialmente no obtuviera nada si algo sucedía”, contó Depp.

Dijo que le aseguró a Heard que esas no eran sus intenciones, pero la conversación se convirtió en “locura”, “caos” y “violencia”.

“Estaba furiosa y poseída”, contó, y afirmó que Heard lo estaba “golpeando” con “palabras brutales”. “Disculpen mi lenguaje, pero recuerdo que no fue agradable que me llamaran lamebotas de los abogados o un m****a que no luchaba por ella o la defendía”.

Al preguntarle cómo se lastimó el dedo, Depp aseguró que las cosas “se estaban poniendo demasiado locas”. “Fui detrás de la barra, tomé una botella de vodka que había allí y un vaso de shot”, relató. Depp agregó que se “sirvió dos o tres tragos directos de vodka”, que fueron “la primera vez que probaba alcohol en mucho tiempo”.

Alegó que Heard, al encontrarlo en el bar, comenzó a gritarle sobre su forma de beber. “Se me acercó y agarró la botella de vodka y luego retrocedió un poco y me la arrojó”, describió. “Y pasó justo por un lado de mi cabeza y se estrelló detrás de mí”.

Depp mencionó que tomó otra botella, se sirvió otro trago y se lo tomó. Alegó que Heard le estaba lanzando insultos y que tomó la botella y se la lanzó. El actor alegó que la botella “hizo contacto” con él y “se despedazó por todas partes”.

“No sentí el dolor al principio en absoluto”, admitió”. “No sentí ningún dolor. Sentí calor y sentí como si algo escurriera por mi mano. Y luego miré y me di cuenta de que la punta de mi dedo había quedado amputada, y estaba viendo directamente a mis huesos sobresaliendo”.

Johnny Depp habla con su abogada en la Corte de Circuito de Fairfax, el 23 de mayo de 2022 (EPA)

“La sangre estaba saliendo”, añadió Depp.

“Creo que entré en una especie de... no sé cómo se siente un ataque de nervios, pero probablemente eso es lo más cerca que he estado”, comentó.

“Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón, esto no es vida, esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto. Y como dije, este sentimiento de estar en medio de algún tipo de crisis nerviosa, comencé a escribir con mi propia sangre en las paredes pequeños recordatorios de nuestro pasado que esencialmente representaban mentiras que ella me había dicho y mentiras en las que la había descubierto”.

Depp relató que llamó a su médico y le dijo: “Tal vez quieras venir, me corté el dedo”.

Una vez en la sala de emergencias, le dijo a un médico que se había aplastado el dedo con una puerta porque no quería “meter a [Heard] en problemas”. “No quería meter su nombre en ese embrollo”, aceptó.

Depp agregó que después del presunto incidente, “para todos los efectos, [él] ya había tenido suficiente”.

Heard fue cuestionada sobre el incidente, que supuestamente ocurrió en marzo de 2015 (alrededor de un mes después de que ambos se casaran), en su segundo día de testimonio, el 5 de mayo.

Heard explicó que Depp estaba “muy molesto” por su trabajo con Eddie Redmayne en The Danish Girl y otros actores. Relató una interacción “beligerante” con Depp que le hizo darse cuenta de que “las flechas apuntaban [a ella[ otra vez”.

Comenzó un altercado físico, durante el cual Depp “me golpea contra la pared con fuerza” y la insultó, dijo Heard.

Amber Heard escucha en la Corte del Condado de Fairfax, el 23 de mayo de 2022 (EPA)

En cierto momento, Depp la arrojó a una mesa de ping-pong, se subió sobre ella y la golpeó en la cara varias veces, narró la actriz.

Heard estaba visiblemente angustiada mientras daba su testimonio. Declaró que Depp la golpeó de forma que “la envió al suelo” y cuando se levantó, el actor le arrojó una botella. Mencionó que en cierto punto, él tenía una botella rota junto a su cara y su cuello, y le advirtió que “le cortaría la cara”.

Heard expresó que los recuerdos de esa noche le llegaron como “destellos”. Finalmente, dijo, Depp estaba lanzando botellas hacia ella y podía “sentir cómo se rompía el vidrio detrás [de ella]” y una botella pasaba junto a su cabeza, lo que la dejó “aterrorizada”.

Depp le rasgó el camisón en la parte del pecho y finalmente se lo arrancó por completo, dejándola desnuda.

La actriz alegó que su exesposo comenzó a golpear la pared al lado de su cabeza y a sujetarla por el cuello. En algún momento, dijo, Depp terminó “sobre [ella]”, diciéndole que había “arruinado [su] maldita vida”.

“No podía respirar, no podía hablarle, no podía levantarme”; contó. “No sé cómo terminó eso. No sé cómo... No sé qué pasó después”. Heard sollozó y continuó: “Lo siguiente que recuerdo es que estaba inclinada hacia atrás en la barra, o sea que tenía el pecho hacia arriba. Estaba viendo una luz azul. Mi espalda está en la encimera y pensé que me estaba golpeando. Sentí esta presión en mi hueso púbico. Pensé que me estaba golpeando. Podía sentir su brazo moviéndose y parecía que me estaba golpeando. Pero podía sentir esta presión”.

Heard añadió que recordaba estar quieta, sin querer moverse, mirando alrededor de la habitación y viendo botellas y vidrios rotos. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota. No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota”, narró. “No podía sentirlo. No sentí dolor. No sentí dolor. No sentí nada ... Vi alrededor y vi tanto vidrio roto ... Recuerdo pensar, ‘por favor, Dios, por favor. Espero que no esté rota’”.

Heard agregó que tomó pastillas para dormir y cuando despertó encontró que a Depp le “faltaba un dedo”. “Lo levantó”, dijo. “Y le dije, ‘¿Qué hiciste? ¿Cuándo?’, y me di cuenta de que habían pasado muchas horas desde que esto probablemente había sucedido”.

La actriz sugirió que el corte podría haber ocurrido antes cuando Depp rompió un teléfono.

Información adicional de The Associated Press