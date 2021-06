Mientras Joe Biden hace su debut presidencial en el escenario internacional, aunque después de años de experiencia global como senador y segundo al mando, parece genuinamente motivado para traer a otros países en un esfuerzo multilateral para combatir la emergencia climática. Y está argumentando que no hacerlo sería peligroso para su propio país.

Explicó la urgencia del problema a una audiencia de miembros del servicio de la Fuerza Aérea de EE.UU. en una base en el Reino Unido cuando llegó a la cumbre del G7.

“Cuando fui elegido vicepresidente por primera vez, con el presidente Obama, los militares nos sentaron para informarnos cuáles eran las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos: las mayores amenazas físicas”.

“Y esto no es una broma”, continuó. “¿Saben cuál nos dijeron los jefes conjuntos que era la mayor amenaza que enfrentaba Estados Unidos? Calentamiento Global. Porque habrá importantes movimientos de población, peleas por tierra, millones de personas que abandonan lugares porque literalmente se están hundiendo bajo el mar en Indonesia; por las peleas por la tierra cultivable".

El mensaje es inequívoco y sigue los primeros pasos de Biden para unirse al Acuerdo Climático de París y revocar los permisos otorgados al oleoducto Keystone XL ahora cancelado. Pero algunos en el partido de Biden están preocupados por la dirección de la agenda de política climática interna de la administración, o como ellos lo ven, la falta de cualquier dirección.

Uno de los aliados más preocupados es el senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, quien durante casi nueve años pronunció discursos semanales sobre el cambio climático en el Senado bajo el título de “Hora de despertar”. En un hilo de Twitter justo antes de que Biden partiera hacia el G7, compartió lo preocupado que se ha puesto.

"Está bien, ahora estoy oficialmente muy ansioso por la legislación climática", escribió. “Admito que soy sensible al abandono climático de Obama, pero siento problemas”.

El clima se ha salido de la discusión sobre infraestructura, ya que tomó su desvío bipartidista. Puede que no regrese. ¿Entonces que? No veo que el trabajo preparatorio para una votación climática cerrada en el Senado se lleve a cabo en la administración...

“Necesitamos planificación, organización e impulso. No va a ser fácil. Y tiene que funcionar. Nos estamos quedando sin tiempo."

Como mencionó la Casa Blanca, la campana de alarma está sonando para los activistas climáticos y los legisladores en gran parte debido a la disputa sobre el paquete de infraestructura propuesto por la administración, un gigante de más de un billón de dólares que incluye financiamiento e incentivos fiscales destinados a alejar al país de contaminando las fuentes de energía de la forma más rápida y completa posible.

Lee más: Biden dice que Estados Unidos será un “arsenal” de vacunas en la lucha mundial contra COVID

No hay posibilidad de que se apruebe en el Senado sin un compromiso bipartidista, y el presidente se ha alejado del primer esfuerzo por lograr uno con la principal negociadora republicana, Shelley Moore Capito de Virginia Occidental, cuya contraoferta llegó en miles de millones de dólares por debajo de la inversión planificada de Biden.

Biden ahora está negociando con un grupo bipartidista de senadores centristas, entre ellos el colega demócrata de Virginia Occidental de Capito, Joe Manchin. Hasta ahora, ha sido el senador demócrata más difícil de alinear para Biden y el liderazgo demócrata, y cuando se trata de incorporar la acción contra el cambio climático en el paquete de infraestructura, el sólido apoyo de Manchin a la industria del carbón en su estado no lo hace ser de buen agüero.

En el otro lado de la moneda están los demócratas progresistas en ambas cámaras del Congreso que están cada vez más preocupados de que la administración pueda estar preparada para diluir la acción ambiental a fin de lograr que la legislación se apruebe, esto después de que el Green New Deal apareció en gran medida en la campaña de 2020 arriba y abajo de la papeleta (incluso en la propia plataforma de campaña de Biden).

Como dijo la copatrocinadora del Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, el esfuerzo por encontrar compromisos sobre el clima y otras medidas podría ser la ruina de la agenda progresista durante lo que podría convertirse en una ventana de oportunidad extremadamente estrecha.

“El presidente Biden y los demócratas del Senado”, tuiteó, “deberían dar un paso atrás y preguntarse si realmente vale la pena jugar al ´patty-cake´ con los senadores republicanos por desmantelar los derechos de voto de las personas, incendiar el planeta, permitir que las corporaciones masivas y los ricos no lo hagan pagar su parte justa de impuestos, etc.".

Su homólogo en el Senado, Ed Markey, quien presentó el paquete legislativo en la cámara alta, fue aún más directo. "No solo votaré en contra de un paquete de infraestructura sin acción climática", declaró, "lucharé contra él".

Pero la política del Green New Deal no está en manos de Biden para dictarla. En parte porque los demócratas lo han convertido en una parte central de su plataforma, el Partido Republicano ha aprovechado el Green New Deal como un ejemplo de extralimitación del gobierno de izquierda que dañará gravemente las industrias de combustibles fósiles de Estados Unidos y, por lo tanto, aplastará el mercado laboral en algunas áreas que resulta ser el hogar de los votantes indecisos.

El esfuerzo del Partido Republicano está destinado a presionar intensamente a los demócratas centristas que representan áreas rurales y postindustriales para que rechacen el acuerdo y prometan que, bajo su supervisión, el fracking no será prohibido de inmediato y el carbón no será eliminado por completo. Como dijo el demócrata de Pensilvania, Conor Lambal, a The New York Times después de las elecciones de noviembre, los votantes de su distrito indeciso “están extremadamente frustrados por el mensaje de desfinanciar a la policía y prohibir el fracking. Y yo, como demócrata, estoy igualmente frustrado. Porque esas cosas no solo son impopulares, son completamente irreales y no van a suceder. Y equivalen a falsas promesas de las personas que las solicitan.

“Si alguien en su familia se gana la vida de alguna manera conectado al gas natural, ya sea en el propio gasoducto, o ya sabe, incluso en un restaurante que atiende a trabajadores de gas natural, esto no es algo para bromear o ser casual en tu idioma."

¿Dónde deja todo esto al señor Biden? Al mismo tiempo, se ve obligado a triangular dentro de su propio partido, a llegar a un compromiso entre las facciones de los dos partidos en el Senado y a equilibrar su gran objetivo climático internacional con las realidades geopolíticas.

En ese último frente, el gesto más alarmante para quienes se centran en la emergencia climática es la decisión de la administración de levantar las sanciones sobre Nord Stream 2, un gasoducto de gas natural desde Rusia a Alemania que ha estado en construcción durante años. Ya casi terminado, el gasoducto proporcionará a Alemania una energía muy necesaria a medida que retira gradualmente su red de energía nuclear.

La administración Biden dice que quiere relaciones "positivas y estables" con Rusia, pero su medida ha sido criticada por aprobar un proyecto que no solo le dará a Moscú la tan deseada influencia en Europa occidental y central, sino que mantendrá a un importante aliado de Estados Unidos conectado al gas natural barato. Es difícil ver cómo una política como esa está destinada a fomentar la fe en el tipo de multilateralismo climático que Biden está promoviendo en el G7.