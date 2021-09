JD Vance no sabe nada sobre los valores hillbilly que debería saber

JD Vance está de nuevo.

El jueves, el autor de Hillbilly Elegy hizo algunos comentarios misóginos sobre las mujeres y su derecho a elegir. Cuando se le preguntó si una mujer debería ser obligada a dar a luz en casos de violación o incesto, el candidato republicano a largo plazo para el Senado dijo que la pregunta es "si se debe permitir que un niño viva, aunque las circunstancias del nacimiento de ese niño son de alguna manera inconveniente o un problema para la sociedad".

Este no es más que el último paso en la reinvención de Vance de flautista de la clase trabajadora blanca oprimida de Estados Unidos a mini-Trump. A principios de este año, causó controversia al comparar la ciudad de Nueva York con el apocalipsis zombie retratado en The Walking Dead. Siguió comparando a mujeres y políticos homosexuales como Alexandria Ocasio-Cortez y Pete Buttigieg con "señoras gato" que no tienen ningún interés personal en el futuro del país porque no tienen hijos. (Buttigieg ahora tiene bebés gemelos, pero no estoy conteniendo la respiración para que Vance se retracte de su homofobia).

Sin embargo, como hijo tanto del Cinturón Óxido como de los Apalaches, no me sorprende. Todo lo que necesitaba saber sobre JD Vance lo aprendí leyendo sus memorias, un tomo burlón e insultante acerca de cómo los pandilleros como yo solo necesitan ser más como élites. Vance me recuerda a tantos egos saltados que he conocido en mi época que piensan que sus formas intolerantes son la definición de lo que significa ser Apalache.

Sin embargo, personas como Vance y la familia de la que proviene, según su propia descripción, violentos, malhablados y antisociales, siempre han sido la excepción y no la regla aquí en las montañas. Vi a través de lo que Vance estaba alimentando a los medios hace mucho tiempo, porque reconozco a un matón y un vendido cuando veo uno. Después de todo, venimos del mismo lugar.

Crecí entre los mismos dos mundos que JD Vance. Mi familia es de los huecos del este de Kentucky, a unos 30 minutos de Jackson, de donde es la familia de Vance, que es donde pasé los veranos cuando era niño y me gradué de la escuela secundaria. Pero nací y crecí en Dayton, nuevamente a solo 30 minutos de la casa de Vance en Middletown.

Como tal, conozco los problemas que enfrenta Ohio. Es un estado mayoritariamente urbano, lo que hace que la condescendencia de Vance hacia la gente de la ciudad, la gente LGBT y las mujeres sea aún más alarmante. Debería ser motivo de preocupación para todos los Buckeye.

En mi memoria, Dayton siempre fue una ciudad de clase trabajadora. Sin pretensiones, con modestas casas de ladrillo y paredes de vinilo, era un buen lugar para crecer. Vivía en Overlook, al otro lado de los límites de la ciudad, en Riverside. Una subdivisión de dúplex, originalmente se construyó como vivienda de emergencia para la cercana Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, fue privatizada y convertida en una cooperativa de vivienda mutua.

Las décadas de 1950 y 1960 vieron una afluencia de migrantes de los Apalaches para trabajar en las fábricas cercanas, dos de los cuales eran mis abuelos paternos. Criaron a mi padre en el mismo dúplex en el que él nos crió a mí, a mi hermano y a mi hermana, creciendo con los mismos vecinos que parecían venir de “abajo”: East Tennessee, Eastern Kentucky o West Virginia. Éramos una comunidad muy unida y, hasta el día de hoy, mi familia todavía está cerca de varias de las otras familias que conocimos allí en Overlook.

Ese no es el Overlook, o el Dayton, lo sé hoy. La última vez que volví, me sorprendió lo ruinoso que se había vuelto mi antiguo vecindario. Las casas estaban abandonadas y cayendo a pedazos. Los baches salpicaban las calles como queso suizo. Incluso el Kroger local, que he estado comprando toda mi vida, se sentía como una zona de guerra, abarrotado de rostros demacrados y ropa desaliñada.

Fue impactante de ver, pero tampoco sorprendente. El condado de Montgomery, donde crecí y donde se encuentra Dayton, es la capital de los opioides del país. El año pasado, Dayton vio un aumento del 52 por ciento en disparos peligrosos y un aumento del 25 por ciento en asaltos agravados. Según el periódico local, Dayton Daily News, Ohio registró más pérdidas de empleos en mayo que cualquier otro estado, y fue el único estado donde aumentó el desempleo. Esto está profundizando la desigualdad y la pobreza que enfrentan muchos en el área de Dayton, donde el ingreso familiar promedio ha disminuido en 9 mil en las últimas dos décadas.

La crisis que enfrentan las ciudades de Ohio tampoco se limita a Dayton. En Cleveland, en 2020 se registró la peor tasa de homicidios de la ciudad en la historia reciente. El crimen violento es casi 20 puntos más alto en Cincinnati que en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, los buenos trabajos, como los trabajos en las fábricas que atrajeron a mi familia y a la familia de Vance fuera de los huecos y la llevaron a las ciudades, han desaparecido, dejando a un estado económicamente deprimido como un caparazón de su antigua gloria.

Esto hace que Vance se burle de Nueva York aún más. Si se siente así por la ciudad donde hizo sus millones, ¿cómo se siente por las ciudades que busca representar? Estas ciudades están llenas de habitantes de Ohio pobres y de clase trabajadora que necesitan desesperadamente a alguien que hable por ellos. Y mientras JD Vance hace una versión convincente de la juglaría de la clase trabajadora, interpretándose a sí mismo como una especie de héroe de los montañeses, claramente preferiría sermonear a los pobres que ayudarlos.

Los problemas de la guerra cultural que fomentan Vance, y los trumpianos como él, son distracciones del hecho de que no tienen una agenda para ayudar a la clase trabajadora de Estados Unidos. Vance insiste en las "señoras de los gatos" y el "inconveniente" de la violación porque no tiene una política, y de hecho no desea, ayudar a personas como yo. Se ha beneficiado de un sistema que explota a la clase trabajadora, ganando millones como capitalista de riesgo y alguien que escribe pornografía de la pobreza para la clase media metropolitana, mientras ignora por completo las desigualdades estructurales que continúan plagando a las personas en nuestros dos estados de origen.

Mi hermana todavía vive en Overlook. Mis sobrinas asisten a la misma escuela primaria que yo. Quiero que alguien los ayude, alguien que se asegure de que tengan aún más oportunidades de las que tuve yo de niño en la década de 1990. Quiero a alguien que respete su derecho a la autodeterminación corporal. Quiero a alguien que respete a los homosexuales como yo. Quiero a alguien que se tome en serio nuestra difícil situación, no a alguien que nos culpe por nuestras propias circunstancias o que nos compare con zombis sin sentido.

Porque no es Nueva York, sino Dayton, eso parece postapocalíptico ahora. Mirando alrededor de ese Kroger, no podía creer lo mal que se habían puesto las cosas. Sin embargo, a diferencia de Vance, no pensé en intentarlo. Pensé: Guau, desearía que alguien ayudara a esta gente.

Claramente, JD Vance no es el hombre para hacer eso. Es un charlatán egoísta, alguien que ha perdido el contacto con sus raíces, pero de alguna manera las ha llevado a la cima de la lista de bestsellers del New York Times y que se ha diseñado a sí mismo como el líder de un pueblo que nunca le pidió que hablara por nosotros. Los votantes de Ohio no deben dejarse engañar por esta artimaña.

JD Vance no es un montañés. Es un bromista.