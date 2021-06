Jamie Lynn Spears asegura que apoya a Britney: “Soy su hermana a la que solo le preocupa su felicidad”

Jamie Lynn Spears ha roto su silencio en torno a la tutela de su hermana mayor Britney Spears.

Al publicar en su historia de Instagram, la ex estrella de Zoey 101 duplicó el apoyo detrás de escena que le había brindado a su hermana a lo largo de los años.

"Solo quiero tomarme un segundo para abordar algunas cosas", comenzó Jamie Lynn. “La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar o que no era correcto hacerlo. Ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que necesitaba, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que necesito decir".

Continuó diciendo que ha "amado, adorado y apoyado" a Britney desde el día en que nació.

“No me importa si quiere huir a la selva y tener un trillón de bebés en medio de la nada o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces”, explicó. “No tengo nada que ganar o perder de cualquier manera. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana a la que solo le preocupa su felicidad.

“He tomado una decisión muy consciente de participar solo en su vida como su hermana, como tía (de los hijos de Britney). Tal vez no apoyé la forma en que al público le hubiera gustado con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho después... tengan en cuenta que...".

El 23 de junio, la cantante de "Womanizer" habló directamente con la jueza del Tribunal Superior Brenda Penny sobre su prolongada tutela, que ha controlado su dinero y sus asuntos desde 2008.

Era la primera vez que comparecía en audiencia pública en los 13 años de la tutela, y en la audiencia pidió que su padre “estuviera en la cárcel”.

“Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, incluida mi gerencia… deberían estar en la cárcel”, dijo. “Le he dicho al mundo que estoy feliz y bien. Mentí. No soy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida".

Ella habló sobre querer terminar su tutela sin ser evaluada médicamente, dado el grado en que ya ha sido vista varias veces, durante muchos años.

En un momento, afirmó que se vio obligada a tomar litio después de anunciar públicamente que se tomaría un descanso de las presentaciones en vivo.

“Es una droga fuerte. Puedes sufrir una discapacidad mental si permaneces en él más de cinco meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada”, dijo.

También explicó que su equipo supuestamente no quería que quedara embarazada de otro hijo.

“Quiero poder casarme y tener un bebé”, dijo Spears. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis cuidadores no me dejan ir al médico para sacarlo”.

“Me siento en una pandilla. Me siento intimidada y abandonada y sola”, dijo a la corte.

La curaduría tiene el poder de tomar las decisiones médicas de Spears y sus acuerdos comerciales, informó The Associated Press anteriormente. Puede restringir sus visitas, emitir órdenes de restricción en su nombre y tiene el poder de aprobar sus principales decisiones de vida, como casarse.

Spears se pronunció sobre el asunto a raíz de una serie de documentales sobre la tutela, incluido Framing Britney Spears producido por The New York Times . Dijo que, entre otras cosas, el acuerdo la obligaba a hacer una gira cuando no quería y a cambiar sus medicamentos.

Spears se hizo famosa a una edad temprana y fue acosada por los paparazzi, la prensa sensacionalista y los entrevistadores de televisión hasta que tuvo un colapso público, famoso por afeitarse la cabeza en 2007.

Los fanáticos habían mantenido el movimiento #FreeBritney durante años, hasta que, más recientemente, los documentalistas reexaminaron sus circunstancias y lo mostraron de una manera más comprensiva, lo que generó una mayor presión pública para poner fin al acuerdo de tutela.