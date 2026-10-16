Jacqie Rivera reconoce su propio valor en “Corazón Desnudo”

El segundo álbum de Jacqie Rivera tiene un aspecto muy confesional. Además de sus letras sobre amores y desamores, termina con un monólogo en el cual comparte su sentir con los escuchas como si estuviera en un espectáculo de un pequeño bar contando el camino que la llevó a esas canciones.

Rivera cuenta que aprendió a no perdonar todo, ni darles todo a los demás, sino a darse su propio lugar.

“He pasado muchas cosas difíciles y muchas de las veces nos gusta como señalar, como que es culpa de esta persona”, dijo Rivera en una entrevista reciente por videollamada desde California. “Pero en este proceso quise ser sincera conmigo misma de que eso que son las cosas que yo sigo haciendo, las decisiones que sigo tomando”.

El título de “Corazón Desnudo” viene de hablar con la verdad y compartir aspectos de su vida para crear el álbum. Uno de sus aprendizajes más duros y recientes ha sido cuidarse primero a ella misma para poder cuidar de los demás, algo que debió reaprender después de convertirse en madre siendo muy joven.

“Y no es que esté mal perdonar a las personas o amar a las personas, pero no que te cueste que tú te pongas al último”, dijo. “A veces me siento culpable, pero voy cambiando… Eso es lo que he aprendido, que es amarte a ti primero, cuidarte a ti primero, darte a ti de lo mejor de lo que entregas al mundo. También tú lo mereces”.

“Corazón Desnudo” tiene toda una variedad de canciones, desde las más directas y entronas como el reclamo a un ex de “No diste el ancho” hasta temas más catárticos como “Rota” y “Me fallé”.

“Todavía no estoy ahí, pero es donde yo quiero estar, sentirme tan segura de mí misma, de quien se quede, se quede y quien se va, pues que se vaya”, dijo Rivera sobre este tema. “Esa es la que toco para darme ánimos”.

También hay temas en inglés como “Love Is a Choice” e “If I Ain’t Got You (Live)”, así como un poco de country en el álbum. El género tradicional estadounidense ha cobrado cada vez más seguidores latinos y mexicanos. Rivera, quien creció en una familia de ascendencia mexicana en California, recordó que a su madre, la fallecida estrella de la música regional mexicana Jenni Rivera, era un género que le gustaba.

“Mi mamá lo escuchaba mucho, y creo que el público no se puede imaginar eso. Pero yo la recuerdo escuchando Shania Twain, Brad Paisley”, dijo Rivera, a quien también le agrada el country por el aspecto narrativo de sus letras. “Mi mamá también tenía pensado en un futuro a sacar un disco country. No se logró, pero a lo mejor yo puedo tomar ese sueño y convertirlo en algo real”.

El recuerdo de su madre se mantiene intacto

La canción en vivo “If I Ain’t Got You (Live)” es un tema country que llegó a cantar con su madre.

“Mi mamá me invitó a compartir escenario con ella”, dijo. “Ahora puedo apreciar qué tan grande ese momento fue para mí y lo grabamos en vivo. Y lo sentí necesario agregar eso al disco, porque, aunque fuera en inglés, sí es algo nuevo para el público de mi mamá. Era más como honrar, honrar a ella”.

En diciembre se cumplirán 14 años de la muerte de Rivera a causa de un accidente aéreo, pero su recuerdo se mantiene muy vivo entre la gente que la escucha y, como Jacqie, le rinden homenaje.

“Cada vez que entro a mi Instagram hay alguien cantando una canción, haciendo un cover”, dijo. “No importa el tiempo que ha pasado, la siguen amando. Las personas van inculcando ese mismo amor que ellos tienen a sus hijos y me hace sentir como que, aunque no está aquí presente, nunca se va de nuestra memoria … Es como un abrazo que se siente, eso es algo bonito”.

“Love Is a Choice”, es uno de los temas escritos por Rivera para su álbum.

“La canción habla de que no siempre es color de rosas”, dijo. “A veces el amor es una decisión que se toma todos los días o también es algo que yo he aprendido durante todos mis años de vivir”.

En cambio, “Amaneció en París” es una especie de deseo de Rivera.

“No he logrado visitar en París, pero un día vamos a recordar esta entrevista”, dijo. “Esa (canción) fue una más divertida. Me gusta, es un sonido un poquito diferente, ¿para qué? Algo divertido para el disco”.