Actitudes de los aficionados en final de la Euro en Wembley deja preguntas que responder a la policía, la UEFA y la FA

Tal vez fue el sonido del abuso racista y xenófobo, que suele ser la causa de la expulsión inmediata de cualquier estadio inglés. Tal vez fue el pobre y joven mayordomo al que dieron un puñetazo en Wembley Way. Tal vez fue la franqueza del consumo de cocaína frente a los niños pequeños.

Fue difícil elegir el peor momento en Wembley el domingo, pero, de cualquier manera, todos fueron mucho más deprimentes que cualquier cosa que sucediera en el campo.

Varios seguidores de Inglaterra que asistieron a la final de la Eurocopa 2020 se han presentado para decirle al Independiente que hace tiempo que dejaron de preocuparse por el juego porque estaban muy preocupados por todo lo que sucedía a su alrededor. Una familia dijo que se fueron después de media hora porque sus hijos estaban petrificados.

"El domingo fue una completa vergüenza", dice James, miembro del club de viajes de aficionados de Inglaterra desde hace mucho tiempo. "La gente en el club está realmente molesta y disgustada por cómo algo que hemos esperado durante años se ha arruinado".

El elemento más preocupante fue que no había nada que lo detuviera en absoluto.

Si todavía hay tanta esperanza sobre este joven equipo de Inglaterra, solo puede haber desesperación en parte de la cultura del fútbol inglés que, lamentablemente, los rodea.

El abuso racista audible ilustra que está conectado con el abuso recibido por los jugadores en las redes sociales, y enfatiza la triste desconexión entre lo que es este equipo y lo que es mucho del fútbol inglés.

La brutal verdad es esta. Debería haber sido un privilegio estar en Wembley el domingo para una gran ocasión. En cambio, fue un asunto sórdido y de mal gusto, superado por el peor tipo de aficionado al fútbol. Arruinaron el día para la mayoría de los fanáticos de Inglaterra bien intencionados y educados más de lo que el resultado podría haberlo hecho jamás. Era deprimente de arriba abajo, el suelo en Wembley Way estaba pegajoso con el alcohol rancio de las 2 de la tarde, el aire se filtraba a través del abuso, la cocaína y me pregunto cuánta transmisión de Covid-19.

El día más importante del fútbol inglés en 55 años terminó en un caos y un caos violento, que bien podría costarle al país el Mundial de 2030. Eso será una vergüenza para el gobierno de Boris Johnson dado que de eso se trataba gran parte de esto, sin mencionar el valor de las Relaciones Públicas, pero hay preocupaciones mucho más urgentes con respecto a la organización y la logística. Lo único positivo es que fácilmente podría haber sido mucho peor, y solo la fortuna lo impidió.

"Debería haber sido una celebración del fútbol y la unión del país, pero en cambio se sintió peligrosamente desorganizado y la gente estaba allí por razones equivocadas", dice James, quien se niega a dar su apellido por razones comprensibles. “Apenas me he perdido un partido en 10 años y es la peor organización que he visto en un gran torneo. Realmente triste de que eso esté en los titulares, pero realmente siento que podría haber sido mucho peor ".

La UEFA está llevando a cabo su habitual informe posterior al torneo, pero muchas fuentes ahora esperan que eso forme la base de un caso disciplinario y un posible cargo contra la Asociación de Fútbol (FA). Ya hay muchas acusaciones y el cambio de culpas detrás de escena.

La forma en que funcionan estos eventos es que la Uefa es la organizadora de partidos y competiciones, la federación local de fútbol es responsable de lo que sucede dentro del estadio y las autoridades locales, en este caso la Policía Metropolitana y, en última instancia, el Ministerio del Interior, son responsables de lo que sucede afuera en las calles alrededor del estadio.

Una figura involucrada lo describió como “un delito de orden público que luego entró en el estadio”. La responsabilidad es muy alta. Dado lo central que se ha puesto el gobierno en el funcionamiento exitoso de juegos anteriores en este torneo, hay una serie de preguntas por hacer. ¿El secretario de Interior Priti Patel aprobó las operaciones? ¿Asistió a las reuniones? ¿Ella lo firmó? ¿A quién culpa por permitir que los aficionados sin entradas lleguen al perímetro del estadio?

The Independent ha planteado estas preguntas al gobierno y está a la espera de comentarios. El Met ha confirmado que hubo 53 arrestos en un comunicado y que hubo un elemento de ser descubierto. Eso es quedarse corto.

En la noche, muchos periodistas experimentados y fuentes de fútbol decían que el evento era el peor en Europa desde la Liga de Campeones de 2007 en Atenas, donde muchos fanáticos ingresaron sin boletos, y mucho más caótico que la final de la Copa Libertadores de 2018 en Buenos Aires, juego que en realidad se canceló debido al desorden de masas.

Había una seguridad mucho más estricta en eso, y alrededor de cuatro anillos de acero. Lo mismo sucedió en el encuentro equivalente en el último Campeonato de Europa en París, donde el Stade de France se parecía a una "fortaleza", para usar la palabra del director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham.

No hubo nada de eso en Wembley.

Aquí es donde comenzaron los problemas.

En primer lugar, fue muy fácil para la gente llegar al estadio. Se estimó que 250.000 personas acudieron al suelo, donde solo había una valla perimetral que separaba el estadio del área circundante.

Esa área ahora plantea un problema para tales eventos. Está demasiado lleno de apartamentos y tiendas, como si casi hubieran olvidado que se supone que hay un estadio de élite en el medio. Hay muy poco espacio para moverse, lo que creó un gran cuello de botella en Wembley Way desde las primeras horas de la tarde. Es posible que el estadio se esté volviendo inadecuado para este propósito, al menos para eventos que requieran este nivel de seguridad.

Muchos de los fans con los que The Independent ha hablado para esta pieza tenían las mismas descripciones para esa escena. "Algarabía". "Carnicería". "Un completo gratis para todos".

En el momento en que entraste en Wembley Way, hubo escenas de embriaguez extrema, abuso abierto de cocaína y beligerancia abierta. Un partidario habla de una mujer con una camiseta de Inglaterra que lo describe como "un traidor" por permitir que un fan italiano arrojara algo a la basura. “Escuché tanta xenofobia”, dice otro fan que se niega a ser identificado. "Fue una experiencia horrible y repugnante".

Una vez más, no hubo nada que detuviera nada de esto. “Era como si hubieran olvidado cómo controlar estos eventos”.

“Fue tan mal planeado”, explica Phil Clarke, un fanático de Inglaterra desde hace mucho tiempo. “La falta de vigilancia policial en Wembley Way fue tan severa. Si toma un juego de Millwall en Leeds United como ejemplo, hay cuidadores de perros en todas partes y probablemente un cobre por cada dos o tres fanáticos. El domingo, eran invisibles en todo el perímetro.

“Pienso en la semifinal en Rusia. El anillo alrededor del campo estaba, a) mucho más lejos del estadio, b) impenetrable, y c) no se debía molestar a la policía ni a los comisarios”.

Ciertamente, este no fue el caso una vez que llegaste al perímetro de Wembley.

Los mayordomos mal pagados y mal preparados, sin que fuera culpa suya, se enfrentaron a una multitud a la que posiblemente no podrían comenzar a manejar. Se quedaron en una situación imposible y que estaba a punto de empeorar mucho.

Numerosos fanáticos han dicho que se había corrido la voz de que estos juegos eran fáciles de “burlar” sin boletos. Los seguidores informaron de "cero presencia policial" para los juegos contra Dinamarca y Alemania.

"No subestime cuántos se habrán atraído al estadio con la esperanza de conseguir una entrada", dice una fuente de un club de la Premier League. “La escena de la promoción tiene su corazón en Londres, y Wembley es conocida por ser una de las literas más fáciles de llevar. Es de bajo riesgo y alta recompensa, especialmente para una ocasión como esta.

Lo que pasó aquí, con la falta de seguridad, fue un número muy alto de aficionados que entraron sin entradas.

Nuevamente, para juegos de esta magnitud, e incluso juegos domésticos comunes y corrientes, generalmente existen múltiples capas de seguridad. No en Wembley.

“Fue simplemente una carnicería”, dice Clarke. “Todo el mundo estaba avanzando hacia un pequeño sistema de embudo con niños al frente, tratando de mantener el orden. ¿Por qué no había policías reteniendo a la gente hasta que hubiera espacio para el siguiente grupo? "

Era simplemente inexplicable, pero tanto más dado el contexto.

Se suponía que los simpatizantes que asistían debían mostrar prueba de una doble vacunación ó una prueba de Covid negativa. Muchos simplemente pasaron corriendo ó rompieron las puertas. Algunos usaron capturas de pantalla de los pases Covid de otros.

"Obviamente, se trata de infracciones graves del protocolo", añade Clarke. Bien puede crear una serie de problemas en el futuro con respecto a la situación de Covid.

Una vez dentro, las escenas se pusieron realmente feas.

Muchos videos ya han circulado en las redes sociales de peleas en la explanada. Incluso alrededor del palco de prensa, se podía ver a los fanáticos que claramente no tenían boletos tomando posiciones de pie ó simplemente tratando de reclamar un lugar entre asientos.

Esto naturalmente llevó a que aquellos que legítimamente tenían boletos hicieran preguntas y se agravaran. La atmósfera se volvió más desagradable. Las peleas empezaron a estallar. A los fanáticos que intentaron sentarse en los asientos por los que habían pagado se les dijo que se "chin** fuera" ó se les llamara "pastos" ó "serpientes". Aquellos que no armaron un escándalo se vieron obligados a pararse en los pasillos. Los simpatizantes se quejaron con los comisarios, que simplemente no tenían la mano de obra para hacer nada, lo que llevó a los mismos simpatizantes a acercarse al palco de prensa y rogar a los periodistas que informaran sobre "el caos" en la explanada ó que simplemente llamaran a la policía.

Se estaba poniendo tan mal. Estaba empeorando aún más en términos de lo que se decía.

Varios fanáticos que hablaron con The Independent informaron haber escuchado abusos xenófobos y racistas, hacia los fanáticos italianos y sólo en general.

Es imposible no relacionar esto con el abuso racista que los jugadores recibieron en las redes sociales y el abucheo de arrodillarse.

No podría haberalgo más desagradable para la controversia que inició el torneo, y muestra cómo el juego nacional articula la división en el país tanto como ofrece el potencial de unidad. La desafortunada realidad es que el equipo progresivo de Gareth Southgate refleja algo muy diferente, y mucho más progresivo, que muchos de los fanáticos que se supone que representan. Las imágenes de ambos no podrían ser más diferentes.

Porque, a pesar de todos los problemas con la policía y la logística, no debería haber absolución para los responsables de la carnicería en sí.

Todo el episodio apunta a problemas más amplios en la sociedad británica y el lugar del fútbol en eso. Más que un evento nacional que debería haber tenido un ambiente de carnaval, fue algo mucho más desagradable. Más que una liberación de emoción, aparentemente fue una liberación de todas las inhibiciones. Las colas fuera de los pubs a las 8 a.m., P\para el inicio a las 8 p.m., son un testimonio de ello, y dan acceso a algo más profundo de la psique británica. Fue solo una excusa para hacer todo lo posible. Muchos dijeron que era como Dortmund, Guimaraes, Sevilla y tantos otros partidos problemáticos a domicilio de la Inglaterra moderna finalmente volviendo a casa. Pero multiplique eso por mil. Una serie de seguidores dijeron que esa era la razón por la que no iban a los juegos de Inglaterra durante tanto tiempo, y por eso no regresarían pronto.

"Me recordó mucho a algunos viajes a Inglaterra en los que he estado, Ámsterdam es uno de ellos, donde aparecen muchos tipos bastante jóvenes, pensando que será una carnicería y se trata de comenzar y destrozar ciudades", dice James. “Luego llegan allí y no está sucediendo, así que lo comienzan pensando 'esto es lo que hacen los fanáticos de Inglaterra”. Realmente desinflando. Realmente espero que no tengamos la Copa del Mundo 2030 ahora, lo cual es una pena, ya que el Reino Unido también ha sido un buen anfitrión para este [y] para otros juegos. Solo hay que fijarse en la otra semifinal, entre España e Italia.

"Honestamente, me resultó difícil estar demasiado desanimado por el partido por eso".

El día había sido bastante deprimente, en muchos otros sentidos.

Fue solo una veintena de los problemas del fútbol que volvieron a casa.