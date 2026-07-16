Incendio en orfanato en Argelia mata a 11 niños y hiere a otros 19

Un incendio en un orfanato cerca de la capital argelina dejó 11 niños muertos y otros 19 heridos el jueves, informaron las autoridades.

La agencia de Protección Civil de Argelia indicó que el incendio se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en la institución de cuidado infantil de dos plantas en Mohammedia, en los suburbios orientales de Argel.

Las autoridades no han divulgado las edades de las víctimas y no reportaron fallecimientos ni lesiones entre adultos. Tampoco han revelado qué causó el incendio.

Los equipos de rescate evacuaron a salvo a cinco niños con movilidad reducida, y varios de los heridos fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras, señaló el teniente coronel Nassim Bernaoui, jefe de comunicaciones del Departamento de Protección Civil.

Yassin Ibrize, que vive cerca del lugar, contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar a los niños atrapados dentro.

“Escuchamos gritos y voces que venían del orfanato en llamas, y luego vi que las llamas habían empezado a envolver el lugar y las niñas estaban dentro. Salí corriendo sin camiseta”, relató Ibrize. “Hice todo lo que pude para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y gracias a Dios, salvé a tres niñas”.

Con el cuerpo cubierto de vendajes, explicó que sufrió lesiones en el hombro, la cabeza y la pelvis.

Su hijo también intentó ayudar.

“Cuando los gritos se intensificaron, fui el primero en salir", declaró Amir Ibrize, también visiblemente herido. "Encontré a un agente completamente desbordado y, cuando intenté subir, había demasiado humo. No pude pasar”.

Agentes de seguridad custodiaban la entrada del orfanato, bajo marcos de ventanas ennegrecidos y vacíos.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los afectados por el incendio, ocurrido en el Día Nacional del Niño en Argelia.

“Con el corazón resignado a la voluntad de Alá, me enteré de la muerte de niños y de las lesiones sufridas por otros niños de Argelia tras el incendio que se declaró en una institución de cuidado infantil”, manifestó Tebboune, que realiza una visita oficial a Berlín.

Argelia ha experimentado una ola de calor que ha provocado casi 1.000 incendios en los últimos días, según la agencia de Protección Civil.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.