"I Said I Love You First" de Selena Gomez y Benny Blanco es más que un simple romance

Muchas cosas pueden salir mal cuando una pareja se une para un álbum colaborativo. La miopía del romance podría dar lugar a una música con la que no todos se sientan identificados y que, en cambio, de la impresión de ser egocéntrica, del tipo que debería quedarse entre las parejas en lugar de ser compartida con el mundo. Pero desde el principio, los recientemente comprometidos Selena Gomez y Benny Blanco, han logrado evitar los clichés. Su lanzamiento conjunto, “I Said I Love You First,” no es el proyecto empalagoso que muchos podrían haber esperado.

(Aunque si amas el amor, esta sigue siendo la escucha ideal para ti. Simplemente es mucho más que eso.)

El álbum inicia con la grabación de voz de una joven Gomez, con lágrimas en los ojos, despidiéndose del elenco y el equipo del programa de Disney que la convirtió en un nombre conocido, “Wizards of Waverly Place”, mientras las cámaras hacen clic. Poco a poco, un piano melancólico se hace presente en el fondo, deslizándose hacia la primera canción: “Younger and Hotter Than Me”.

Gomez, en su estilo de cantar casi susurrando, casi hablando, infunde esa sensación tan familiar de no encajar, algo que ha vocalizado a lo largo de su carrera.

“All of the girls at this party / Are younger and hotter than me” (Todas las chicas en esta fiesta / Son más jóvenes y más atractivas que yo), lamenta. “And I hate what I wore / But I hate myself more” (Y odio lo que me puse / Pero me odio más a mí misma).

Es un sencillo delicado, un espejo vulnerable de otra pista previamente lanzada, la soñadora “Scared of Loving You”. Con una interpretación vocal conmovedora, guitarra acústica y una melodía similar a una canción de cuna, la acogedora pista es un reflejo empalagoso del amor de la pareja. Un álbum lleno de estas canciones sería demasiado empalagoso, pero Gomez y Blanco rompen el molde al jugar con diferentes géneros musicales y añadir colaboraciones sorprendentes con otros artistas queridos.

Eso se evidencia en el juguetón sencillo de pop-rock “Call Me When You Break Up” con Gracie Abrams y la fluida electro hyperpop “Bluest Flame” coescrita por Charli XCX.

En otros lugares, Gomez y Blanco se inclinan hacia una sensualidad fácil y sugestiva, como en “Sunset Blvd.”

“Bury me with roses / I know you’re awfully shy / But I can’t wait to hold it, to hold that / Big, Big / Hard heart” (Entiérrame con rosas / Sé que eres terriblemente tímido / Pero no puedo esperar a sostenerlo, a sostener ese / Gran, gran / corazón duro), canta una Gomez susurrante y pícara.

Le sigue la más lenta y sexy “Cowboy”, una pista lujuriosa que canaliza a Lana Del Rey y que eleva la temperatura del álbum. “Put your hands on me / Ride it like a cowboy” (Pon tus manos sobre mí / Cabalga como un vaquero), canta Gómez. “Run you out of town, boy / Good Lord, baby, please” (Te echo de la ciudad, muchacho / ¡Dios mío, bebé, por favor!).

“I Said I Love You First” se extiende más allá de la relación de la famosa pareja y explora varias formas de amor y vida — las partes sexis, divertidas, desesperantes y desordenadas de ella, incluso interpretadas en español en “Ojos Tristes” — destiladas en un divertido álbum pop.

