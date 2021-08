Hasan Piker, un transmisor de Twitch de gran éxito con un número considerable de seguidores, se ha atrevido a hacer algo revolucionario mientras aboga por los valores socialistas y de izquierda: compró una casa en West Hollywood. Internet explotó en Piker en los últimos días por lo que se consideró una pura hipocresía. ¿Cómo se atreve un defensor socialista de la clase trabajadora a comprar una casa mientras hace declaraciones y dinero con estos mismos valores?

Puede que no sea un transmisor de Twitch socialista caliente como Piker, pero mi camino hacia la vivienda tenía algunas similitudes. También me alojé mientras abogaba por el socialismo, y es por eso que no puedo en absoluto estar molesto porque él compró una casa propia de 2.7 millones de dólares.

Hace algunos años, estaba pasando por una mala racha, quizás una de las peores de mi vida. Estaba en medio de una gran batalla por la custodia cuando encontraron a mi hermana asesinada. Las dificultades económicas que soporté durante ese tiempo me llevaron a un estado de desamparo.

Pasé de un sofá a otro y busqué espacios seguros para dormir en mi coche. Intentaba aprovechar al máximo las cosas visitando cafeterías locales para trabajar de forma remota por causas socialistas mientras ocultaba el hecho de que no tenía hogar a la mayoría de las personas que conocía. En mi opinión, la falta de vivienda era algo de lo que avergonzarse. Pedir y recibir ayuda era algo de lo que avergonzarse. Eso es lo que me enseñaron mientras me criaba en una familia conservadora, y eso es lo que elegí creer, incluso mientras luchaba para llegar a fin de mes como madre soltera que vivía en la pobreza.

Entonces, un día, en una de esas cafeterías, sucedió algo que cambió mi vida para siempre.

Un extraño que conocí mientras tomaba una taza de café se atrevió a hacer algo revolucionario y me ofreció una habitación y un baño libres en su casa en otra área del oeste de Los Ángeles, Culver City. Ese extraño creyó en mí cuando nadie más lo hizo y cuando todos los demás sistemas me habían fallado.

Si bien mis inclinaciones políticas han sido hacia la izquierda desde hace mucho tiempo, no siempre fueron así. En mi pasado, me avergüenza admitir que bebí el Kool-Aid del conservadurismo debido a mi falta de educación. Es lo que hizo, lo que me sucedió más tarde fuera aún más irónico, y lo que agravó mi incapacidad para pedir ayuda hasta que alguien se me acercó e insistió en que la tomara. Gente como Piker, que ha ayudado a que los valores izquierdistas se generalicen, han hecho mucho por las personas con una educación similar a la mía al hablar abiertamente sobre el valor inherente de los seres humanos y valores como la igualdad y la compasión.

Las experiencias de mi vida me abrieron los ojos a los problemas que podrían resolverse si la gente se preocupara más por los sistemas que empoderan a la clase trabajadora y ayudan a apoyar a los que están en problemas. Pero si no hubiera tenido que experimentar la pobreza de primera mano, es posible que nunca hubiera llegado a tal entendimiento, a menos que me encontrara con alguien como Piker que pudiera desafiar mis arraigadas opiniones de derecha.

Piker está usando su voz para abogar por el bien, y no puedo entender la ira de que haya ganado algo de dinero mientras lo hace. Vale la pena señalar que, considerando el costo de la vivienda en Los Ángeles, ni siquiera es tan rico para la zona. Los alquileres en Los Ángeles se están disparando a niveles astronómicos, y mi opinión es que si alguien tiene la oportunidad de obtener una hipoteca en ese entorno, es una oportunidad que vale la pena aprovechar.

Aunque personalmente no soy propietario de una casa, puedo darles a las personas un poco de perspectiva. La casa en la que viví después de esa reunión en la cafetería estaba ubicada en otro bolsillo del oeste de Los Ángeles. No parece nada especial desde fuera. Sin embargo, si se hubiera alquilado en su totalidad, podría haberle hecho ganar al propietario varios miles de dólares al mes. El propietario que me alojó tuvo la suerte de haberlo comprado décadas antes, cuando el mercado inmobiliario era menos loco. No era rico en absoluto, y luego se enfrentó a sus propias dificultades financieras debido a los impuestos a la propiedad que le fueron aplicados en medio de la pandemia. Terminó teniendo que seguir adelante, y esa propiedad derribada se vendió por más de un millón de dólares.

No es responsabilidad de Piker redistribuir personalmente su riqueza; aboga por un cambio sistémico, no por el comunismo total. Si bien los multimillonarios literales con suficiente dinero para resolver el hambre mundial se van al espacio, no puedo entender cómo cualquier guerrero del teclado piensa que es un buen uso de su tiempo atacar celosamente a un transmisor de Twitch. Mientras tanto, Piker ha tomado la furia de sus antiguos fanáticos y detractores y la ha usado para defender aún más la causa, escribiendo en Twitter: "Escucha, si estás enojado conmigo, grava a la mierda con personas como yo". Amén a eso.