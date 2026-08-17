Guerra en Irán amenaza educación de millones de niños en el mundo

Sou Sreynich sueña con convertirse en maestra. Pero sabe que está muy atrasada.

La niña de 13 años entró por primera vez a un aula a los 10, una edad en la que la mayoría de los niños camboyanos ya llevan años en la escuela. Su madre esperó hasta que tuviera edad suficiente para nadar, por temor a que la embarcación hacia la escuela pudiera volcarse, una decisión conocida para muchos padres en el Tonle Sap de Camboya, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático.

Ahora, el precio de la gasolina se ha disparado por la guerra de Irán, una carga adicional. A diferencia de los cierres totales de escuelas durante el COVID-19, el impacto de la guerra de Irán en la educación es menos visible. Pero está golpeando primero y con más fuerza a las familias más pobres. El alza vertiginosa del combustible está encareciendo el traslado de niños y maestros a la escuela, y también dificulta que los gobiernos financien la educación, mientras los presupuestos nacionales se ven estrechados.

En el lago, desplazarse a cualquier parte siempre ha significado navegar por el agua. El cambio climático lo está haciendo más difícil, con inundaciones y sequías cada vez más impredecibles. Los maestros de su escuela cuentan que 10 estudiantes se han ahogado a lo largo de los años.

Si la guerra continúa, podría empujar a hasta 23,4 millones más de niños como Sreynich a la pobreza para finales de año, según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Cerca del 80% de esos niños estarían en África y Asia.

La mayoría de las mañanas, una lancha a gasolina avanza trabajosamente por Kampong Prahok, conducida por estudiantes que a menudo no son mayores que quienes suben a bordo. Se acercan a casas flotantes, mientras compañeros con uniformes impecables trepan para subir, con cuidado de mantener secas sus mochilas.

Como la mayoría en Tonle Sap, la familia de Sreynich depende de la pesca para sobrevivir. Ganan algo de dinero recogiendo chiles y eviscerando pescado para otras personas. El aumento del precio del combustible por la guerra de Irán significa que la familia no puede permitirse viajar a aguas más profundas, donde hay más peces.

Cuando el dinero escasea, Sreynich falta uno o dos días a la escuela para trabajar junto a sus padres. Teme cada ausencia. “Quiero terminar mis estudios”, manifestó.

Niños vulnerables, los más en riesgo

Para las familias que ya viven al límite, los efectos de la guerra están obligándolas a tomar decisiones difíciles: si pagar comida, combustible, alquiler y electricidad, o mantener a cada niño en la escuela.

“La guerra de Irán probablemente va a obligar a millones de niños a dejar la escuela y podría forzar a millones de niños a tomar la decisión de no inscribirse desde el principio”, dice Sabrina Hervey, de la fundación Education Above All, con sede en Qatar.

Algunos niños en el Sudeste Asiático están abandonando la escuela para trabajar.

Ly, de 16 años, y su hermana Nhi, de 13, dos de nueve hijos de una familia pesquera en la escarpada costa norte de Vietnam, han ido y venido de la escuela durante mucho tiempo mientras la familia luchaba por llegar a fin de mes.

Se las identifica solo por sus nombres de pila debido a las leyes vietnamitas que protegen a menores vulnerables.

Su padre perdió su trabajo de pesca después de que la guerra empujara los precios del diésel a niveles tan altos que los dueños de embarcaciones no podían salir al mar. Ya agobiada por deudas, la familia sobrevivía con trabajos ocasionales de él. No era suficiente para mantener alimentados y escolarizados a los nueve hijos.

Las niñas dejaron la escuela y se mudaron a Hanói, la capital de Vietnam, para trabajar largas horas en un restaurante, donde estaban expuestas a herramientas afiladas, superficies calientes y cargas pesadas.

Para Nhi, de 13 años, además era ilegal por las leyes de trabajo infantil.

La organización sin fines de lucro Blue Dragon Children’s Foundation, con sede en Hanói, intervino en abril y ambas regresaron a la escuela.

Michael Brosowski, de la fundación, señaló que el impacto de la guerra se ha desarrollado lentamente, pero es devastador.

Cuando las familias llegan a una crisis financiera, actúan en emergencia: algunos niños siguen en la escuela mientras otros son sacados para trabajar, explicó. Los niños que no están en la escuela son mucho más vulnerables a la explotación, la trata y la falta de vivienda.

“Es una crisis para muchas familias”, expresó Brosowski.

Los precios más altos del combustible están elevando los costos de casi cada parte de la educación, desde llevar a estudiantes y maestros a la escuela hasta abastecer las aulas con lápices y tiza. También resulta más caro para maestros y trabajadores humanitarios llegar a comunidades remotas. Los gobiernos, además, lidian con facturas crecientes de alimentos y energía, lo que deja menos dinero para educación.

En Camboya, todo ya cuesta más en Tonle Sap porque los suministros tienen que llevarse en barco.

“Hasta la electricidad para hacer funcionar este laboratorio cuesta 10 veces más”, comentó Samphors Vorn, de la organización sin fines de lucro Aide et Action, que apoya a la escuela.

La guerra de Irán altera la educación en todo el mundo

Los países en desarrollo que dependen de energía importada han sido los más expuestos a las disrupciones provocadas por la guerra. El aumento de los costos de los fertilizantes y la caída de las remesas también están presionando a estas economías más pequeñas.

La guerra está amenazando años de avances en educación y reducción de la pobreza en Bangladesh, cuya economía ya estaba bajo presión.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que la presión sobre las finanzas del gobierno, impulsada por el aumento de los costos del combustible y los subsidios, podría dejarle menos dinero para gastar en salud y educación.

En algunas naciones del sur de Asia, es probable que las niñas se vean más afectadas porque las familias tienden a priorizar a los hijos varones, dijo Arshad Malik, de Save the Children International. Las dificultades económicas podrían significar que más niñas abandonen la escuela y un aumento de los matrimonios infantiles, añadió.

El sur de Asia concentra el 45% de las niñas casadas en la infancia en el mundo, la proporción más alta de cualquier región, según UNICEF.

Más de 466 millones de niños en todo el mundo reciben al menos una comida al día en la escuela, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Estas comidas ayudan a mantener a los niños en la escuela, mejoran su capacidad para aprender y concentrarse, y apoyan un desarrollo cerebral saludable.

Hervey, de Education Above All, indicó que esos programas también podrían verse bajo presión, ya que el conflicto interrumpe los envíos de fertilizantes y eleva los costos de transporte, especialmente en países de África occidental y central que dependen en gran medida de alimentos importados.

En el norte de Nigeria, según trabajadores locales de salud y de ayuda humanitaria, se está volviendo más común que los niños recaigan en la desnutrición.

“Tengo mucho miedo de ver qué va a pasar”, dijo Hervey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.