Trump califica al principal general de Estados Unidos de “perro asfixiante” después de que un libro revela que comparó al ex presidente con Hitler

El expresidente Donald Trump atacó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley , luego de que se informara en un nuevo libro que los principales generales estadounidenses estaban preocupados de que Trump pudiera intentar un golpe de estado después de las elecciones.

“Nunca amenacé, ni hablé, con nadie, de un golpe de Estado de nuestro Gobierno. !Tan ridículo!" Trump dijo en un enérgico comunicado el jueves.

"Si fuera a dar un golpe, una de las últimas personas con las que querría hacerlo es el general Mark Milley", agregó Trump. "Consiguió su trabajo sólo porque el general más sobrevalorado del mundo, James Mattis, no lo soportaba, no le respetaba y no lo recomendaba".

El general Mattis se desempeñó como el primer secretario de defensa de Trump de 2017 a 2019.

“El hecho de que a Mattis no le agradara, al igual que a Obama no le agradaba y de hecho despidiera a Milley, fue algo bueno, no malo. A menudo actúo en contra de los consejos de la gente a la que no respeto”, continuó Trump.

Obama nominó al general Milley como jefe de personal del ejército en 2015. Se convirtió en presidente del Estado Mayor Conjunto en 2019 después de ser nominado por Trump.

El ex presidente dijo que “perdió el respeto por Milley cuando caminamos juntos hacia la iglesia de St John (que aún ardía por un incendio de la izquierda radical iniciado el día anterior), uno al lado del otro, una caminata que ahora ha demostrado ser totalmente apropiada-y al día siguiente Milley se atragantó como un perro frente al Fake News cuando le dijeron que pensaban que no debería haber estado caminando con el presidente, lo que resultó ser incorrecto”.

Después de que las autoridades usaran bolas de pimienta y botes de humo para dispersar a manifestantes en gran parte pacíficos frente a la Casa Blanca en junio de 2020 durante las protestas por la justicia racial que tuvieron lugar en todo el país tras el asesinato de George Floyd, el general Milley se disculpó por participar en lo que se convirtió en una controvertida sesión fotográfica.

"No debería haber estado allí", dijo Gen Milley en un comunicado en video. "Mi presencia en ese momento y en ese ambiente creó una percepción de los militares involucrados en la política interna".

"Como oficial uniformado comisionado, fue un error del que aprendí", agregó el general Milley en ese momento.

"Se disculpó profusamente, convirtiéndolo en una gran historia, en lugar de decir que estoy orgulloso de caminar con el presidente de Estados Unidos y protegerlo", agregó Trump en su extensa declaración el jueves. “Si hubiera dicho eso, todo habría terminado, no es gran cosa, pero vi en ese momento que no tenía coraje ni habilidad, ciertamente no era el tipo de persona con la que estaría hablando “golpe”. ¡No me gustan los golpes de estado!".

Una investigación realizada por el inspector general del Departamento del Interior encontró el mes pasado que los oficiales federales limpiaron violentamente Lafayette Square frente a la Casa Blanca de manifestantes el verano pasado para permitir que un contratista instale cercas y no para darle a Trump la oportunidad de usar la iglesia para un evento y sesión de fotos. Los críticos de Trump han argumentado que el presidente presionó a las fuerzas del orden para que despejaran la plaza para que él realizara un acto de teatro político.

Trump dijo que “aproximadamente al mismo tiempo, Milley, en una conversación, fue un defensor de cambiar todos los nombres de nuestros Fuertes y Bases Militares. Entonces me di cuenta también de que era una persona muy diferente de lo que esperaba”. Le dije, “dedica más tiempo a pensar en China y Rusia y menos a ser políticamente correcto”.

En julio de 2020, el general Milley pidió a los militares que "examinen detenidamente" el cambio de nombre de las bases militares en honor a los oficiales confederados que lucharon contra la Unión en la Guerra Civil.

“No hay lugar en nuestras fuerzas armadas para manifestaciones o símbolos de racismo, prejuicio o discriminación”, dijo en ese momento.

“Pero nunca durante mi Administración Milley mostró lo que está mostrando ahora. No estaba despierto”, continuó Trump.

El general Milley ha defendido el estudio de la teoría crítica de la raza en las academias militares.

"De la forma en que veo a Milley, él es simplemente un mejor político que un general, ¡tratando de ganarse el favor de la izquierda radical y la gente absolutamente loca que defiende una filosofía que destruirá nuestro país!" Trump concluyó.

Según lo informado en el nuevo libro I Alone Can Fix It de los reporteros del Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, el general Milley vio a Trump como "el líder autoritario clásico sin nada que perder" y que vio paralelismos entre las afirmaciones electorales de Trump, el fraude y la retórica de Adolf Hitler.

"Este es un momento del Reichstag", dijo el general Milley a sus asistentes, escriben los reporteros. "El evangelio del Führer".

Hablando con amigos, colegas y legisladores sobre la amenaza de un golpe, se informa que el general Milley les dijo a sus diputados: “Pueden intentarlo, pero no van a tener éxito. No puedes hacer esto sin los militares. No puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Somos los tipos de las armas".