Dir: George Clooney. Protagonistas: Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe, Christopher Lloyd. 15, 104 min.

El Tender Bar de George Clooney es una historia ordinaria sobre una persona ordinaria. JR (Daniel Ranieri) quiere ser escritor, pero solo de la manera vaga y sin sentido que todo niño inteligente y sensible quiere ser. El genio no corre por su sangre. O si está ahí, está esperando su momento. Su madre, Dorothy (Lily Rabe), prefiere que vaya a la universidad, preferiblemente a Harvard o Yale, y se convierta en abogado.

JR, oriundo de Long Island, pasa su infancia anclado en el caos amoroso, conviviendo con su abuela (Sondra James, en su último papel), su abuelo (Christopher Lloyd), que se comunica en gran medida a través de pedos, y su tío Charlie (Ben Affleck). Charlie es el dueño de un bar en el que las estanterías están repletas de libros polvorientos y desgarrados; es una figura casi mítica en la vida de JR, un capitán sabio que guía suavemente el camino.

Sólo sabemos que JR está destinado a convertirse en una persona extraordinaria porque esta historia es, de hecho, un libro de memorias del autor ganador del Premio Pulitzer, JR Moehringer. Pero ese parece ser más bien el objetivo de The Tender Bar. Muchas de las películas anteriores de Clooney han parecido esfuerzos concertados para superar el brillo de estrella de cine, ya sea en la agudeza política de The Ides of March o en el existencialismo canoso de The Midnight Sky del año pasado.

Pero Tender Bar ha tomado un rumbo diferente: Hay una honestidad sencilla y poco exigente en todo ello. Las emociones son pequeñas, los espacios son íntimos. Se siente menor, pero no insignificante. Imagino que Clooney ve una parte de sí mismo en la historia de Moehringer; muchos otros también lo harán, aunque solo sea la suave punzada de la nostalgia. Lo que Clooney, y el guionista William Monahan, conjuran magníficamente es el aspecto, el sonido y la sensación de un hogar que solo puede sobrevivir barriendo el trauma bajo la alfombra, ocupándose de pequeñas trivialidades. The Tender Bar es una película sin complicaciones. Pero sus interpretaciones tienen una calidad tan fácil y vivida que no sería justo llamarla inauténtica, solo un poco rosada en su perspectiva, tal vez.

Affleck, en todo caso, es la gran revelación de la película, no porque tenga nada que demostrar como actor, sino porque hacía mucho tiempo que no le daban un papel que no se definiera por la miseria hosca (incluido el Batman de DC, por supuesto). Aquí, ese ceño se despliega por fin. Los hombros se relajan. Lleva el papel como si fuera una chaqueta vieja y estropeada, totalmente creíble como un hombre que ha aceptado su destino con noble resignación. Rabe infunde a las preocupaciones maternales de Dorothy una tensa determinación; Ranieri, que se hizo viral el año pasado por un discurso sobre la pandemia repleto de palabrotas, aporta un encanto de tamaño reducido; mientras que Sheridan interpreta a JR como un trozo de masilla humana que ha sido impresionado una y otra vez.

Vestidos con el vestuario de la diseñadora Jenny Eagan de los años setenta y principios de los ochenta, todos estos actores tienen el aspecto de alguien que acaba de salir de las páginas de un viejo álbum de fotos familiar. Lo que a The Tender Bar le falta de narrativa, o incluso de urgencia emocional, lo compensa al menos con la sensación cálida y sin concesiones de volver a casa.