Fuerza Regida, Maluma y Rubén Blades serán los astros de la Semana Billboard

Fuerza Regida, Maluma y Rubén Blades brillarán en la Semana Billboard de la Música Latina, que tiene la consolidación global como fuerza unificadora como tema principal.

La agrupación de música regional mexicana famosa por temas como “Tu sancho”, “Marlboro Rojo”, “Coqueta” y “Me jalo” se prepara para un concierto acústico frente a un número reducido de espectadores previo a los Premios Billboard de la Música Latina, en los que están entre los principales favoritos.

"Después de tocar en estadios para 70.000 personas, van a tocar aquí para 300 y eso a mí me parece de lo más emocionante de la semana, para serte honesta”, dijo Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

Además, serán entrevistados por el exarquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa. Cobo señaló que la propuesta fue muy bien recibida por la banda y que Ochoa, que se retiró recientemente, también estaba encantado de platicar con los astros musicales

“Quiero creer que también le gusta la música regional”, dijo Cobo acerca del estelar portero, que este año disputó su sexto Mundial.

Igual que ocurrirá con este encuentro, Cobo considera que la música latina está viviendo un momento emocionante de fusión entre géneros y ritmos que no se habrían imaginado tras años de una prevalencia muy marcada del reggaetón y la música regional mexicana.

“Este año, es casi como que (música) de autor, en el sentido de que no es nada de lo tradicional… es música como que muy de su región respectiva o muy diferente y que está encontrando su audiencia", declaró. "Entonces definitivamente creo que hay mucha receptividad hacia sonidos de otras partes”.

La música latina se mantiene entre las más escuchadas del mundo con artistas como Bad Bunny, Karol G, Rosalía y Shakira, cuya gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” superó oficialmente los 4 millones de espectadores.

Premios Billboard de la Música Latina

La 37ª edición de la Semana Billboard de la Música Latina comienza el lunes y culminará el jueves 22 de octubre con los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en los que Peso Pluma parte como principal favorito, por delante de Tito Double P y Fuerza Regida. Karol G es una vez más la artista femenina con opciones en más categorías.

Prince Royce y Bad Bunny están también entre los finalistas destacados.

La ceremonia se emitirá en vivo por Telemundo y Peacock a las 8 p.m. (hora del este de Estados Unidos) desde el James L. Knight Center de Miami. Además, estará disponible en Universo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Los premios —que incluyen 47 categorías que abarcan los principales géneros de la música latina— reconocerán también la trayectoria de artistas consagrados con sus galardones honorarios.

En esta edición se estrena la categoría de Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido por el público. Los seguidores pueden votar por su artista favorito en la web de Telemundo hasta que comience la premiación.

Maluma pone el foco en la salud mental

El astro colombiano Maluma regresa a la Semana Billboard de la Música Latina tras cuatro años de ausencia. En esta ocasión participará en dos paneles, uno sobre sus canciones y composiciones y el otro enfocado en salud mental en colaboración con una plataforma de terapia online.

“Él quiso hablar de ese tema”, dijo Cobo. “Maluma es alguien que ha hablado muy abiertamente de su salud mental, habla mucho de que todo este tiempo fue un reset, de cómo la paternidad lo ha cambiado y la verdad está siendo un regreso que es muy sólido y muy bonito”.

En la lista de invitados destacados figura también el artista panameño Rubén Blades, que recibirá el Billboard Ícono a la trayectoria de 2026. Blades participará en un conversatorio con Cobo.

Parece que Blades está por todas partes; además de su participación en la Semana Billboard, actúa en la película “Campeón Gabacho” del director Jonás Cuarón, uno de los hijos de Alfonso Cuarón, la cual inauguró el viernes la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Es de mis artistas favoritos de todos los tiempos”, dijo Cobo.

Pitbull, Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony & Helabusador, Wow Popy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García, Rawayana han confirmado también su presencia en la Semana Billboard de la Música Latina que se celebrará en el Faena Forum de Miami Beach del 19 al 22 de octubre.